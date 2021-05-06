Tarihi eser kaçakçılığı davasında Kim Kardashian'ın adı geçti

Reality yıldızı Kim Kardashian'ın adı, İtalya'dan çalınan bir antik Roma heykeline ilişkin mahkeme dosyalarında geçti. Kardashian, tarihi eser kaçakçılığı gerekçesiyle incelenen heykelle herhangi bir bağlantısı olmadığını savundu.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'de bir antik Roma heykelinin İtalya'dan çalınarak, kaçak bir şekilde ülkeye getirildiği ve Kim Kardashian'a satıldığına ilişkin dava açıldı.

Kim Kardashian'ın temsilcisi, reality yıldızının söz konusu heykeli almadığını, varlığından bile haberi olmadığını söyledi. CNN'e gönderilen açıklamada "Heykelin, Kim Kardashian'ın adı verilerek alındığını tahmin ediyoruz. Bu alışverişten kendisinin haberi yok" dedi.

Davada, 2016’da Kim Kardashian ve Kanye West, Calabasas’taki evlerini yenilerken birlikte çalıştıkları ünlü antika sanat simsarı Axel Vervoordt’un da adı geçiyor.

İtalya'dan çalınan heykelin milattan sonra 1. veya 2. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. Heykel, 2016 yılında ABD Gümrük ve Sınır Koruma tarafından ele geçirildi.