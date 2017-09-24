Tarihi eser kaçakçılarından 30 metrelik kuyu

Ramazan ÇELİK/HAYAY, (DHA)- HATAY’ın Kırıkhan İlçesi’nde bir höyükte izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alınırken, tarihi eser kaçakçılarının höyükte yaptıkları çalışmalarda yaklaşık 30 metrelik bir kuyu kazdıkları belirlendi.

Kırıkhan İlçesine bağlı Yalangoz Mahallesi civarındaki bir höyükte izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda suçüstü yapılan Y.A. (31), C.T.G. (31) ve S.D. (31) isimli 3 kişi izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken, bölgede kazı yapmak için kullanılan el arabası, jeneratör, ve kaz işleminde kullanılan araç gereçe el konuldu. Jandarma ekipleri olayı haber verince bölgeye gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri de incelemler yaptı.

30 METRELİK KUYU KAZMIŞLAR

Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları incelemede, höyük içine 30 metre derinlikte kazılmış kuyuya ulaşırken, kuyunun girişine makaralı bir sistem kurulduğu belirlendi. Gözaltına alının şüpheliler sorgulanmak için Kırıkhan ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürlürken, olayla ilgili bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.