Tarihi eser kaçakçıları fosille yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke, madalyon ve paleolitik döneme ait fosil ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, T.P., A.Ç., İ.K. ve B.K.\'yi gözaltına alırken, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 sikke ve 1 madalyon ile birlikte paleolitik döneme ait bir fosil ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tarihi eser kaçakçılarının Bartın\'da bulduklarını iddia ettikleri hayvan fosili ile sikke ve madalyon Amasra Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında \'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma\' ve \'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna\' muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.



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