Tarihi derbide Beşiktaş güldü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta derbiye sahne oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı tarihte ilk kez resmi maçta karşılaştı.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahasında 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

27. dakikada Arzu ceza sahasının dışından yaptığı plase ile skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Cordner ile 39'da farkı 1'e indirdi.

İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Beşiktaş, 66'da Yağmur ile penaltıdan yararlanamadı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş 3 puanını hanesine yazdırırken, Fenerbahçe ilk maçında puansız ayrıldı.