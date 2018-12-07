Tarihi değirmen yıllardır dönüyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki su değirmeni, yaklaşık 150 yıldır dönüyor. İbrahim Bektaş (70), eşi Gülsel Bektaş (65) ile birlikte yıllardır değirmende un öğütüyor.

Toroslardaki 1000 rakımlı Yuvacık Mahallesi\'ndeki su değirmeni, Kaş\'ta ayakta kalan 2 su değirmeninden biri. Batı Torosların en yüksek tepesi olan Akdağ\'ın eteklerindeki mahallede bulunan değirmen, Akdağ\'dan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor. Dedesi ve babasıyla değirmencilik yapan İbrahim Bektaş, şimdilerde eşi Gülsel ile birlikte, 20 metrekarelik toprak binada, gelişen teknolojiye inat değirmenini döndürerek sürdürüyor.

İbrahim Bektaş, öğütülen her 90 kilo buğdayın 7 kilosunu hak olarak alıyor. Buğday sahibi para ile öğütmek isterse, 90 kilo buğday için 9 lira ödüyor. Günde yaklaşık 500- 550 kilo buğdayın kepekli una dönüştürüldüğü değirmende su bol olursa bu miktar da artıyor. Müşteriler getirdikleri buğday çuvallarını bırakıp gidiyor. Sırası geldiğinde buğdaylar öğütülüyor.

Değirmenci İbrahim Bektaş, \"Dedemden sonra babam, babamdan sonra ben devam ediyorum. Zaten dedemle, babamla beraber çalıştık. Benden sonra da oğlumun çalıştıracağını umuyorum. Kepekli unun bağırsakları daha iyi çalıştırdığı söyleniyor. Bu yönden kepekli unu devam ettiriyorum. Kaş\'ta iki değirmen kaldı. Bu tarihi eserin yaşamasını istiyorum\" dedi.

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