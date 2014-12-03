Tarihi caminin kubbesindeki ayetin yanlış yazıldığı 54 yıl sonra farkedildi: Allah hataların nurudur

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde yarım asırdan fazladır süregelen hata düzeltildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilen Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'ndeki hat yazıları konusunda danışmanlığına başvurulan hattat Hüseyin Kutlu, kubbenin en yüksek noktasındaki küngüre yazısında bir ayetin yanlış yazıldığını fark etti.

1956'da yapılan restorasyonda hat yazısındaki ayette "semavat" kelimesinin"sehevat" şeklinde yazıldığı, bu yanlışlık yüzünden "Allah yeryüzünün ve gökyüzünün nurudur" mealinin "Allah yeryüzünün ve hataların nurudur" şeklinde yer aldığı belirlendi.

Kutlu'nun Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2010 tarihli Restorasyon Yıllığı'na yazdığı yanlışlığın düzeltilmesi için harekete geçildi. Hattat Kutlu hat yazısını yeniden yazınca 54 yıllık yanlıştan dönüldü. Cumhuriyet döneminde yapılan restorasyonlarda, hat eserlerinde alakasız, eksik harf ve imlası bozuk yazılar yazıldığını belirten Kutlu, hat restorasyonunun ehliyetli hattatlar tarafından yapılması gerektiğini söyledi.