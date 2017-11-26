Tarihi caminin kıpısını tekmeyle kırıp, hırsızlığa kalkıştılar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da hırsızlık amacıyla kapısını tekmeyle kırdıkları tarihi camiye giren 3 kişi, içerdeki bazı eşyaya zarar verdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tepki gösteren cami görevlisi Selahattin Karakuş, camiye son 20 günde, 5 kez hırsız girdiğini söyledi.

Olay, dün gece Hamidiye Mahallesi\'ndeki tarihi Yeni Cami\'de meydana geldi. Kimlikleri belirsiz 3 kişi, hırsızlık amacıyla geldikleri caminin tahta kapısını tekme atarak kırıp içeride yardım için toplanan paraların bulunduğu kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, camiden bir şey çalamazken bazı eşyaya zarar verdi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen görevli Selahattin Karakuş, giriş kapısının kırık olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Polisler, güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık girişiminde bulunan 3 kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin tekme atarak kırdığı kapıdan içeriye yanındaki 2 kişiyle birlikte ayakkabılarıyla girdikleri görülüyor.

SON 20 GÜNDE, 5\'İNCİ KEZ

Cami görevlisi Selahattin Karakuş, camiye son 20 günde, 5’inci kez hırsızların girdiğini belirterek, \"Caminin giriş kapısının göbeğini zorlayıp kırmışlar, oradan içeri geçmişler. Kasanın etrafına gelmişler, kasayı devirmişler. Kasadan para çıkarmaya çalışmışlar, ondan sonra kaçmış gitmişler. Kırdıkları yerden ayakkabıyla içeri girmişler. Son 20 gün içerisinde, 5’inci kez girişleri. Önceden ana dış giriş kapısını zorlamışlar öyle girmişler. Ellerine bir çöp almışlar kumbaranın deliğinden paraları çıkarmaya çalışmışlar. Kumbarayı yere devirmişler, geri yerine koyayım derken elleri falan kanamış. Polisler geldi, el izlerini falan aldı\" dedi.

YENİ CAMİ

Malatya merkezinde bulunan, ve eksik olan minaresi bir türlü tamamlanamayan Yeni Cami, Malatyalılar\'ın \'büyük zelzele\' diye andıkları, 3 Mart 1894 günü meydana gelen depremde yıkılan ve büyük hasar gören Hacı Yusuf Camii\'nin yerine bu tarihten sonra yapılmaya başlanılmış, halkın yardımı ve Sultan II Abdülhamit\'in maddi katkısıyla, inşaatı devam ettirilmiştir. Araya giren çeşitli nedenlerden dolayı inşaat süresi uzamış, caminin yapımını tamamlamak ancak 1913\'te mümkün olmuştur.



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