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Tarihi caminin bahçesini su bastı

  Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ'nde  bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi su altında kaldı

28 Şubat 2018 16:14

 

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ\'nde  bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nin bahçesi su altında kaldı.  
İstanbul\'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle Eminönü\'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nin bahçesini su bastı. Biriken su caminin içine de sızdı. Caminin imamının suyun içinde terlikle güçlükle yürümeye çalıştığı görüldü.  Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kaldı. 

HALILAR ISLADI
Cami cemaatinden olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, cami bahçesinde suyun dün akşam birikmeye başladığını belirterek, \"Cemaatimiz camiye gelemiyor. Sabah gelenler geri döndü. Lağım suları da karıştı. Öğle vakti yaklaştı ama sular yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ve İSKİ\'yi aradığımız halde araç gönderilmedi. Gönderildiği söyleniyor ama saat 06.00\'dan bu yana gelmedi. Halılarımız pis suları çekti. Bu durumdan biz ve cemaatimiz memnun değil\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

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