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Tarihi cami ve mekanları fotoğraf sergisi açıldı

TÜRKİYE'NİN çeşitli illerinde tarihi cami ve mekanlarını fotoğraflayan Cemil Şahin’e ait sergi fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu

10 Şubat 2018 14:34

TÜRKİYE\'NİN çeşitli illerinde tarihi cami ve mekanlarını fotoğraflayan Cemil Şahin’e ait sergi fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü tarafından organize edilen sergiye üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda fotoğraf meraklısı öğrenci katıldı. Üniversite bahçesindeki sergide yer alan Cemil Şahin imzalı fotoğraflar büyük beğeni topladı. Sergi sonrası söyleşide ise Rektör Bulut, ‘Tarih boyunca ayakta kalan eserlerin güzelliklerini kendine özgü bakış açısıyla bizlere sunan ustamız Cemil Şahin’e hem bu fotoğrafları için hem de üniversitemizde böyle bir etkinliğe destek vermesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin ise 13 yıldır fotoğrafçılığa gönül verdiğini, İstanbul’daki tarihi eser ve camileri herkesin görmesini istediğini söyledi. Şahin konuşmasına şöyle devam etti: Bugün çekilen bir fotoğraf bundan 100 yıl sonra bir belge olarak önümüze gelecek. Ve nesillere bilgi kaynağı olacak. Sultan Abdulhamid Han fotoğrafçılığa büyük önem vermiştir. Ona ait albümler şimdi ve sonramıza ışık tutacak belge niteliğinde. Ben sanatımı ticari değil tamamen sanatsal olarak yapma peşindeyim.Ben fotoğraflarımı çektikten sonra kitap okur gibi okuyorum. Baktığımda bir eksiklik varsa tekrar çekiyorum. Ben kubbelere aşığım. Yıllardır, kubbe-minare ve İstanbul’u en iyi karede buluşturmaya çalışıyorum’ dedi.

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