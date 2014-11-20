Tarihi Bozdoğan Kemeri'ni tuğlayla kapladılar

Halkın su ihtiyacını karşılamak amacıyla Genç Roma Erken Bizans döneminde yaptırılan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kullanılan tarihi Bozdağan Kemeri'nin restorasyon çalışmalarında ilginç görüntüler gözlendi.

gorselgurultuler.com'un haberine göre, şu sıralarda devam eden ve GYO İnşaat tarafından yapılan restorasyon çalışmalarındaki müdahalelerin restorasyon disiplinine uymadığı açıkça görülüyor.



Gelecek kuşaklara aktarılması gereken yaklaşık 1600 yıllık geçmişe sahip olan Bozdoğan Kemeri'nin kötü bir restorasyon çalışmasına maruz kalması ise büyük tepki çekti.