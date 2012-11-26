Tarihi başarının mimarı güvertede öldü

Çin, ilk uçak gemisinde gerçekleştirdiği tarihi uçuş testinin ardından önde gelen bir uçak mühendisinin ölümüyle yıkıldı. Liaoning uçak gemisinden başarıyla havalanan ve sorunsuz bir iniş gerçekleştiren J-15 savaş jetinin motorunun geliştirilmesinde rol alan Luo Yang, kalp krizi sonucu öldü.

Xinhua haber ajansı, dün Liaoning’de gerçekleştirilen tarihi başarıyı duyurmuştu. Haber ajansı, Çin ordusunun ilk uçak gemisini test ettiği uçuş denemesinin ne zaman gerçekleştirildiğini açıklamamıştı. Çin basını, mühendis Luo Yang’ın dün Liaoning’de yapılan başarılı testin ardından güvertede kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü duyurdu. Böylece J-15’in uçak gemisinden ne zaman havalandığını da belli oldu.

Çin Komünist Partisi’ne bağlı olan Çin Havacılık Sanayi Şirketi’nin (AVIC) bir kolu olan Shenyang Aircraft (SAC) şirketinin genel müdürü Luo, verilen bilgilere göre Liaoning’den inmeden kısa bir süre önce fenalaştı ve yere yığıldı. 51 yaşındaki mühendisi kurtarmak için verilen tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Xinhua, SAC binasının tepesindeki bayrağın yarıya indirildiğini ve elektronik tabelalarda, “General Luo Yang’ın yasını tutuyoruz. Luo ölümsüz olacak’ dedi.

Kendini iyi hissetmiyordu

Luo, kendisini de payı olan tarihi başarıda kendisini iyi hissetmediğini belirtmesine rağmen veri toplamak için Liaoning’in güvertesinde kalmak istediğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesi, Luo’nun ölümünün Çin basınında ‘tarihi bir ana düşen gölge’ olarak belirtildiğini ifade etti. Çin, on yıllarca gösterdiği savaş jeti geliştirme çabalarının sonunda elde ettiği başarıyı kutladığı gün, önemli bir mühendisini kaybetti.

Çin Ulusal Radyosu, “Luo’nun liderliği altında, Çin uzay-havacılık sanayisi karadan denize kadar birçok atılım yaptı. J-15 önemli bir gelişme... Luo Liaoning’in güvertesinde ulusal savunma bilimi ve teknolojisinin bir askeri olarak düştü. O, uçak gemisi projesinde en çok çaba gösteren insanlardan biriydi” ifadesini kullandı.

Rusların Su-33 savaş jeti model alınarak geliştirilen ve yine Rus motoruna sahip olan J-15’e ait projenin, Luo’nun ölümüyle nasıl bir darbe alacağı bilinmiyor.

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SAC, Luo’nun ölümü hakkında açıklama yapmadı. AVIC ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Kumandan Luo Yuan’ın anısını yaşatacak ve onu hiç unutmayacağız” dedi.

Çin ordusu ve uzay-havacılık sanayisi dışında fazla bilinen bir isim olmayan Luo, Çin’in en büyük arama motoru Baidu’da adı en fazla aranan kişi oldu. Mikrobolog sitelerinde de ölümü büyük tartışmalar başlatan Luo için yas tutanlar onu yaktıkları mumlarla andı.

Bir mikroblog yazarı, “Kapalı kapılar ardından yürütülen çalışmalarda Çinli bilim insanlarının akıttığı kan ne zaman duracak” yorumunu yaptı.