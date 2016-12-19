Tarihi Balat Hamamı 3 milyon TL'den satışa çıkarıldı

İstanbul Balat’ta 1. derecede tarihi eser statüsünde yer alan ve yapımının 1490’lı yıllara dayandığı tarihi hamam, sahibinden.com adlı ilan sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. Balat’ta Ferruh Kethuda Camii ve Tarihi Surp Hiresdagabet Ermeni Kilisesi ile komşu olan ve yapıldığı döneme dair tüm özellikleri içinde barındıran tarihi hamam, 3 milyon TL'ye satılmak isteniyor.

Satış amacı yüksek restorasyon bedeli

BirGün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre hamamın dedelerinden kaldığını belirterek, satış amacını yüksek restorasyon maliyeti olarak açıklayan tarihi hamamın sahibi İsmail Enver Akarı, “Hamamın restorasyona ihtiyacı var. Mimari açıdan incelenmedi. Şu anda faal bir hamam. Kadın ve erkek olmak üzere çifte hamam özelliğindeki Balat Hamamı, İstanbul’un bugün ayakta kalabilmiş en eski hamamlarından biri" dedi.

"Acilen korumaya alınmalıdır"

Hamamın 1. derece tarihi eser statüsü olması sebebiyle koruma mevzuatını hatırlatan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, "1. grup tarihi eserler, kamunun tasarrufu altında varlıklarını sürdürürler. Söz konusu hamamın restorasyon süreçleri ile ilgili sorunların aşılmasında kamunun öncülük etmesi, bu değerli kültür varlığına sahip çıkması, gerekirse kamulaştırma yapmak suretiyle hamamın varlığını sürdürmesi gerekir" dedi.

Anıtsal eser olarak tescillenen hamamın korunmasının zorunluğu olduğunu ifade eden Muhcu, "Hamam mimarisi İstanbul'un kültür varlıkları ve mimari eğerler içerisinde özel ve özgün bir yere sahip. Bir yaşam kültürünü yansıtmaktadırlar. Bu nedenle de koruma altındadır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası çerçevesinde güvence altındadırlar. 1. grup anıtsal eser olarak tescil edilmiş olan hamamın kamulaştırılması, kamulaştırılarak korumaya alıması gerekir. Buna bağlı olarak aslına uygun restoranyonu ve işlevini sürdürmes yönünde çalışmaların bir an önce başlatılması zorunluluğu var" diye konuştu.

Birinci sınıf hamamlar arasında

Birinci derecede tarihi eser statüsünde ve 838 metrekare alana kurulu Balat Hamamı, Fatih dönemine ait. Evliya Çelebi'nin Balat Hamamı adıyla 1871 yılında hamamlara dair bir belediye nizamnâmesinde de birinci sınıf hamamlar arasında saydığı belirtiliyor. Balat’ta Ferruh Kethuda Camii ve Tarihi Surp Hiresdagabet Ermeni Kilisesi ile komşu olan hamam, yapıldığı döneme dair tüm özellikleri içinde barındırıyor.