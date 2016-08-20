Tarihi Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmaları tamamlandı

Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan, mimari yapısı ve süslemeleriyle göz dolduran tarihi Ayanis Kalesi’ndeki bu yılki kazı çalışmalarının sonuna gelindi.

Dünya üzerindeki en önemli ve özel Urartu tapınaklarından biri olan Haldi tapınağının bulunduğu Ayanis Kalesi'nde, bu yılki restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor. Kalede 27 yıl önce kazı çalışmalarını başlatan ve Urartular dönemine ait sayısız eseri envantere kazandıran Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun emekliye ayrılmasının ardından görevi 4 yıl önce Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığındaki kazı ekibi devraldı.

Taş ve kerpiç işçiliğinin yanı sıra tapınak bölümündeki süsleme ve surlardaki kabartmalarla dünya üzerindeki en önemli ve özel Urartu tapınaklarından biri olan Ayanis Kalesi'ndeki bu yılki kazı çalışmalarında çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıtı.

“10 gün sonra kazımızı kapatacağız”

Sözcü’de yer alan habere göre, Prof. Dr. Mehmet Işıklı, “Ekibimiz oldukça kalabalık. Van Valiliği başta olmak üzere yerel yönetimleri desteği ile İŞKUR'dan bir işçi desteği söz konusu oldu. Bu işçilerle birlikte kendi öğrencilerimden arkeolog, restoratör ve diğer uzmanlık alanlarından öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalışma olanağımız oldu. Ödeneğimiz bu sene oldukça sınırlı olduğu için bu işçi desteği sayesinde büyük mekanı açma şansımız oldu. Yoksa bunu başarmamız mümkün olmayacaktı. Şu anda kazı çalışmalarımız fiili olarak bitmek üze. Bir iki günümüz kaldı ondan sonra kalan bir hafta içerisinde ise diğer yapılması gereken bürokratik işlemleri ve onun dışındaki bu alanın çatısının hayata geçirmesi ile ilgili çalışmalarımız devam edecek ve yaklaşık bir hafta 10 gün sonra kazımızı kapatacağız” şeklinde konuştu.