Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını bugün açıyor.

70 yıllı aşkın tarihiyle İstanbul'un en eski sinemalarından biri olan ve 2 yıl önce başlayan restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması, kapılarını bugün İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

TRT Haber'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.