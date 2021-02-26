Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını bugün açıyor.
70 yıllı aşkın tarihiyle İstanbul'un en eski sinemalarından biri olan ve 2 yıl önce başlayan restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması, kapılarını bugün İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
TRT Haber'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
"4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi, 7+1 ses sistemimiz bunların tamamının Atlas Sineması'nın içerisinde" olduğunu söyleyen Yılmaz, müzenin aynı zamanda sinemasever gençler için bir eğitim üssü olarak tasarlandığını belirtti. Yılmaz, "Kendi ellerindeki görüntüler için ses ve montaj odamızı kullanabilirler. Dünya sinema arşivini kullanabilirler" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı tarihi Atlas Sineması'nın son hali TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde de yer almıştı.