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Yaşam

Tarihi Antep evleri turizme kazandırılacak

Eski kent dokusunun korunması ve yaşatılması amacı ile birçok yapı restore ediliyor. Evlerin bazıları butik otel olarak işletilirken bazıları da kafeye çevriliyor.

25 Kasım 2011 02:00


T24 - Eski kent dokusunun korunması ve yaşatılması amacı ile birçok yapı restore ediliyor. Evlerin bazıları butik otel olarak işletilirken bazıları da kafeye çevriliyor.
 

Şehrin eski yerleşim bölgelerinden Bey, Eblahan ve Türktepe Mahallelerindeki eski Antep evleri restore edilerek turizme kazandırılan taş yapılı bu mekanlar, kışın ılık yazın serin olması nedeniyle de dikkat çekiyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, kaybolmaya yüz tutan kültürel zenginliklerin yeniden ortaya çıkarılması, eski kent dokusunun korunması ve yaşatılması amacı ile birçok yapıyı restore ederek ve cephe düzenlemeleri ile bölge halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

Güzelbey, ''Böylece tarihi ve kültürel mirasa bütünsel bir yaklaşım sergilenmiş ve bölgeyi ziyarete gelen yerli yabancı turistlerin kullanacağı bir kültür aksı oluşturulmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda bine yakın restorasyon gerçekleştirdik'' dedi.


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