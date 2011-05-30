Tarihi afta borçlular için son 2 gün

T24- Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affında başvuru süresi yarın akşam doluyor. Yeni bir süre uzatımı olmayacağı için vatandaşların ilgili kurumlara başvurması gerekiyor.







Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affında süre doluyor. 2 Mayıs'ta sona eren başvuru süresi yarına kadar uzatılmıştı. Başvuru dönemi yarın akşam bitecek.

Hükümet bir aylık süre uzatma yetkisini kullandığı için kanunen yeni bir uzatma mümkün değil. Bu nedenle borcu olan vatandaşların son fırsatı değerlendirmesi gerekiyor.

Uygulama kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'na 4 milyon 700 bin başvuru geldi ve yapılandırılan borç tutarı da 31.5 milyar liraya ulaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na da yaklaşık 1,5 milyon kişi başvurdu ve bu kapsamda yapılandırılan borç tutarı 21 milyar lirayı aştı.

Peki yasa hangi borçları kapsamına alıyor? Kimler başvurabiliyor? İşte 10 maddede tarihi affın detayları...

Hangi borçlar yasa kapsamında?

Yasayla, belediye ve gümrük vergileri dahil, tüm vergiler, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerine olan elektrik, belediyelere olan su ile oda ve borsalara olan aidat borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları ve TRT'nin elektrik payı ve bandrol ücretinden kaynaklı alacakları da kapsamda.

Hangi tarihe kadar olan borçları kapsıyor?

31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Borçlar nasıl hesaplanacak?

Yapılandırmada borcun ana parasına dokunulmayacak. Faiz ve gecikme cezaları önce silinecek. Ardından borcun ödenmediği süredeki enflasyon kadar yeni faiz ve gecikme cezası tutarları belirlenecek. Bu yeni hesaplama faiz ve gecikme zammında yüzde 50'ye varan oranda indirim sağlayacak.

Uygulamaya nasıl başvurulacak?

31 Mayıs'a kadar ilgili idarelere başvuru yapılması gerekecek.

Kimler yararlanamayacak?

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Ödeme nasıl yapılacak?

Ödeme peşin ya da vergi borçları için kredi kartı da kullanarak taksitle yapılabilecek.

Kaç taksitte ödeme yapılabilecek?

Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek. Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Vade 36 aya, taksit sayısı 18'e kadar çıkabilecek.

Taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan, SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak.

Kaç kez ödenmezse yapılandırma son bulacak?

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

Hangi borçlar tamamen silinecek?

50 ile 120 lira arasındaki borçlar tamamen silinecek.