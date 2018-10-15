Tarihi ada satışa çıkarıldı; fiyatı 7,8 milyon dolar!

İngiltere'nin Plymouth kenti açıklarındaki tarihi Drake Adası, 6 milyon sterlin'e (yaklaşık 7.8 milyon dolar) satışa çıkarıldı. 6 dönümlük adada İngiltere'yi Fransız ve İspanyol istilasına karşı korumak amacıyla 16'ncı yüzyılda inşa edilen bir kale, bir kışla, tüneller ve bir rıhtım bulunuyor.

Plymouth'un 600 metre açığındaki adanın lüks bir otel ve spa tesisi için inşaat izni var.

Drake Adası'nın sahibi Dan McCauley'nin oğlu Aidan McCauley, "Babam adanın tekrar kullanıma açılmasını istiyordu. Şimdi bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ada, 1577'de dünyanın etrafını dolaşmak için buradan denize açılan İngiliz amiral Francis Drake'in adını taşıyor. Geçmişte hapishane olarak da kullanılan adada bir kilise ve 1989'da kapanan bir macera sporları eğitim merkezi de bulunuyor.

O tarihten beri kimsenin girmediği adayı 1990'larda iş adamı ve Plymouth Argyle futbol kulübünün eski başkanı McCauley satın alımıştı. Plymouth Belediyesi geçen yıl, adadaki yapıların turistik tesise dönüştürülmesine izin vermişti.