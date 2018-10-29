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Tarihi açılış öncesi Yeni Havalimanı'nda son hazırlıklar

Gülseli KENARLI - İbrahim Yıldız - Güven USTA- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak

29 Ekim 2018 15:47

Gülseli KENARLI - İbrahim Yıldız - Güven USTA- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Yeni Havalimanı\'nın ilk fazı, bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Açılış töreni ve ardından \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\" da burada gerçekleştirilecek. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Açılış töreni öncesinde havalimanı çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Açılışa katılacak olanlar havalimanı dışında kurulan arama noktalarında geçerek servislerle tören alanına taşınıyor. Yeni havalimanı girişinde \"İstanbul Havalimanı\" tabelası dikkat çekti.

DIŞ HATLAR KATINDA TÖREN
Açılış töreni ve ardından gerçekleştirilecek \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\" havalimanın dış hatlar giden yolcu katında yapılacak. Tören için içeriye dev sahne kurulurken, basın mensupları için basın tribünü yapıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

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