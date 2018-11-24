Tarihe yön veren kadınlar 25 Kasım'da sahnede canlandırılacak

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadın hakları konusunda mücadeleleri ile tanınan ve tarihe yön veren kadınlar, \'Kelebeklerin Peşinde\' adlı tiyatro oyununda yeniden can buldu. Oyunda, Zübeyde Hanım\'ın yanı sıra, Halide Edip Adıvar, Türkan Saylan ve Clara Zetkin gibi farklı karakterler canlandırıldı.

Konak Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle farklı bir etkinlik ile İzmirlilerin karşısına çıkmayı planlıyor. Konak Belediyesi\'ne bağlı Kadın Müzesi bünyesinde, kadın hakları için yaptıkları mücadeleler ile tarihe yön veren kadın karakterler, yeniden canlandırıldırıldı.

\'Kelebeklerin Peşinde\' adlı oyunu yazan ve yöneten Murat Barış Kavrukkoca, öncelikli olarak yalnızca müzede bir etkinlik yapmak için çalışmalar hazırladıklarını daha sonra Dominik Cumhuriyeti\'nde Rafel Trujillo\'ya karşı mücadele veren ve bu mücadelenin sonunda Trujillo yanlılarınca sopalarla dövülerek öldürülen, cesetleri de araca konularak uçurumdan atılan Mirabal Kardeşler\'in hayat hikayelerinden esinlenerek, bir oyun yazdığını belirtti. Minerva, Maria ve Patria Mirabal adlı 3 kız kardeşin hayat hikayelerinden yola çıkılarak yazılan ve Zübeyde Hanım, Halide Edip Adıvar, Clara Zetkin gibi önemli karakterleri de içinde barındıran \'Kelebeklerin Peşinde\' adlı oyun, 26 Kasım\'da İsmet İnönü Sanat Merkezi\'nde, 3 Aralık\'ta da Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'nde sahnelenecek.

\'TÜM KADINLAR KELEBEKLERİN PEŞİNDEN GİTSİN\'

\'Kavrukkoca, \"Kadın Müzesi\'nde canlı bir müze etkinliği yapmak istedik. Tarihe mal olmuş kişileri kitaplardan, resimlerden görmek yerine, profesyonel oyuncu arkadaşların o kadınların yaşadıklarını, diğer kadınlar ile paylaşması ve o sinerjiyi yaratma ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bunu hem İzmir Kadın Müzesi\'nde bir müze etkinliği olarak hem de tiyatro oyunu olarak yapmak istedik. O nedenle \'Kelebeklerin Peşinde\' diye bir oyun yazdık. Bu oyunda bütün kadınlarımız, kadın mücadelesinin kronolojik tarihsel gelişimini bize sahneleyecekler. Biz bununla İzmirli tüm kadınlara, kadın mücadelesini anlatmak istedik. Ve istedik ki, tüm kadınlar kelebeklerin peşinden gitsin\" dedi.

ANNE VE KIZI AYNI SAHNEDE

Oyunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ı canlandıran Yasemin Konuray (55), yine aynı oyunda rol alan ve kadın hakları aktivisti Malala Yusufzay\'ı canlandıran kızı Dicle Konuray (27) ile aynı sahneyi paylaştı. Yasemin Konuray, \"Ben çok büyük bir onurla Zübeyde Hanım\'ı canlandıracağım. Bu rölü üstlendim ve bunun mutluluğunu tarif etmek, kelimelere dökmek çok zor. Hem çok onur duyuyorum ve açıkçası biraz da korkuyorum. Çünkü benim bu işte hiç tecrübem yok. Bu rol bana teklif edildiğinde şeref duydum. Aynı sahneyi kızım ile paylaşmak ve onunla aynı sahnede yer almak, özellikle de sosyal içerikli mesajlar veren bir projede kadınlar adına yer almak çok büyük onur\" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü öğrencisi Dicle Konuray da, \"Özellikle annemle birlikte bu projede yer almak çok güzel. Oyunculuk yapmaya başladığımda da hep böyle bir projenin içinde yer almayı düşündüm. Güzel olacak umarım\" dedi.

AFRO TÜRK DE ROL ALDI

Oyunda, kadın hakları savunucusu Sojourner Truth\'u canlandıran bilişim öğretmeni Afro Türk (Afrika kökenli Türk) Özge Aşık (29) da çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Köle olarak doğan Sojourner Truth\'u oynayacağım. Sojourner Truth, 13 çocuk doğurduktan sonra kaçarak köleliğin kaldırılması için savaşan bir kadın. Ben de bu oyunda o ruhu hissettim, onun hayatını okuduktan sonra içime işledi. Kadınlar için yaptığı bir çok şey onur verici.\"

1919 yılında ülkenin işgaline karşı İstanbul\'da yaşayanları harekete geçirmek için yaptığı konuşmalar ile hafızalara kazınan yazar Halide Edip Adıvar\'ı canlandıran Şelda Işık Tumkuer (46), \"Halide Edip Adıvar gibi tarihe yön veren çok iyi bir insanı canlandırmak beni onurlandırdı\" dedi.

\'HAYAT HİKAYESİNİ OKUYUNCA ÇOK AĞLADIM\'

Alman politikacı ve kadın hakları savunucusu Clara Zetkin\'e de Serpil Açık (23) can verdi. Açık, toplumun gelişmesinde önemli bir rol sahibi olan Zetkin\'i canlandırdığı için mutlu olduğunu belirtti. Özellikle kız çocuklarının okuması için önemli çalışmalara imza atan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı merhum Türkan Saylan\'ı da tiyatrocu ve dizi oyuncusu İpek Ötüç (63) canlandırdı. Ötünç, şunları söyledi: \"Bana bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Benim için çok büyük bir onur. Hayatını inceledim, çok okudum. Saylan\'ın yaptıkları ve yaşadıkları karşısında çok duygulandım, ağladım. Gerçekten tarihe geçmesi gereken bir kadın. Saylan\'ın \'Kadınların eşit şartlarda yaşamasını sağlamak, cüzzamla uğraşmaktan daha zor\' sözü beni çok etkiledi. Gerçekten çok fazla çaba göstermiş, yüce bir kadın.\"

\'DEVRİMCİ KADINLARI CANLANDIRIYORUZ\'

Filozof Rosa Luxemburg da hayat bulan karakterlerden oldu. Luxemburg\'u canlandıran Gizem Tataroğlu (29), \"Devrimci kadınları canlandırıyoruz. Çok büyük bir onur. Yaşamış, güçlü kadınlara hayat vermek ve seyirci ile buluşturmak kesinlikle çok kıymetli\" dedi.

Yine gazeteci Nezihe Muhiddin\'i canlandıran Ayşe Handan Dağdeviren (40) de, şunları söyledi:

\"Bugün seçme ve seçilme hakkımızı kendisine borçluyuz. Proje bana önerildiğinde düşünmeden kabul ettim. Çok doğru bir karakter.\"

Oyunun ana karakterlerinden Patria\'yı Berna Özcan (25), Minerva\'yı Seda Andıç (25) ve Maria\'yı da İzel Susam (25) canlandırdı. Kadın hakları için mücadele veren 3 kız kardeş rolünü üstlenen oyuncular, hakları için mücadele veren kadınlara yeniden hayat vermenin kendilerini onurlandırdığını belirtti

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