Tarihe tuğla ördüler

İzmir'de, Agora ve Kemeraltı Çarşısı'nı birbirine bağlayan, çevresinde çok sayıda havra ve tarihi varlıkların bulunduğu 926. Sokak, araç girişini önleyen bariyerlerin kaldırılmasıyla açık otoparka dönüştü. Araç işgali, tarihi varlığın önüne çekilen ve tartışmalara neden olan tuğla duvarla da önlenemedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Konak Belediyesi'nin binaların dış cephe restorasyonları ile örnek olacak altyapı ve çevre düzenlemesi yaptığı, oturma banklarının konduğu, palmiye ağaçlarının dikildiği, zeminin yenilendiği, aydınlatma lambalarının takıldığı 926. Sokağın ticari merkeze dönüştürülmesi hedeflendi. Ancak tarihin göbeğindeki sokak korunamadı. Araç geçişini engeleyen bariyerlerin yerinden sökülmesiyle sokak yine otopark haline geldi, araçların işgaline uğradı.

Onarılan binaların dış cepheleri dökülmeye başladı, sokak lambaları ve zemin taşlarının bir bölümü kırıldı ve buradaki dükkânlar hurdacı deposuna dönüşmeye başladı. 926. Sokak'ta tarini sinagog binasının yanına araç işgalini önlemek için mülk sahibi tarafından tuğla duvar ördü. Sıva da yapılmayan turuncu tuğlalı görüntü, tarihi dokunun içinde büyük bir tezat oluşturdu, üstelik araçların park etmesinin de önüne geçemedi. Tuğla duvarın arkasındaki boş alanı fark eden sürücüler, araç parkını sürdürdü.