Tarihe tanıklık eden eşyalar Antika Festivali'nde

Tarihi Sirkeci Gar\'ında 17 Kasım\'da Antika Festivali\'nde başlıyor. Padişah Abdülhamit\'in sükûneti dağıtan şarkıları dinlediği gramofon, Osmanlı zamanından kalma el yazmaları, 2. Dünya savaşında kullanılan dürbünler, bir döneme tanıklık eden köstekli saatler, sadece ortamı aydınlatan değil aynı zamanda da bir kültür mirası olan avizeler, eski dönemlerin ruhunu yansıtan antika saatler ve radyolar Antika Festivali\'nde meraklılarını bekliyor. 17 Kasım\'da başlayacak olan Antika Festivali, Sirkeci Gar’ında tarihi renkleriyle İstanbul’u geçmişle buluşturmaya hazırlanıyor.