T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarihe tanıklık eden eşyalar Antika Festivali'nde

Tarihi Sirkeci Gar'ında 17 Kasım'da Antika Festivali'nde başlıyor

15 Kasım 2017 14:46

Tarihi Sirkeci Gar\'ında 17 Kasım\'da Antika Festivali\'nde başlıyor.  Padişah Abdülhamit\'in sükûneti dağıtan şarkıları dinlediği gramofon,  Osmanlı zamanından kalma el yazmaları, 2. Dünya savaşında kullanılan dürbünler,  bir döneme tanıklık eden köstekli saatler, sadece ortamı aydınlatan değil aynı zamanda da bir kültür mirası olan avizeler, eski dönemlerin ruhunu yansıtan antika saatler ve radyolar Antika Festivali\'nde meraklılarını bekliyor.  17 Kasım\'da başlayacak olan Antika Festivali, Sirkeci Gar’ında tarihi renkleriyle İstanbul’u geçmişle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tarihi Sirkeci GarKasım Antika FestivaliAbdülhamitDünyaAntika FestivaliKasımAntika Festivali Sirkeci Garında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24