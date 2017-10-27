Tarihe geçen operasyon; 2.5 milyon Ectasy ele geçirildi!

Yaklaşık 2 ay önce uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteyle ilgili bilgi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin ecstacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Türk narkotik tarihinin en yüksek miktarı olduğu bildirildi.

Şebekenin Hollanda’dan TIR’la uyuşturucu hap getireceği tespit edildi. Aracın Kapıkule’den giriş yaptığı belirlenince Narkotik ekipleri harekete geçti, sıcak takip başladı. Narkotik polisi uyuşturucunun alıcısını belirlemek için TIR’ı İstanbul’a kadar izledi. Araç Avcılar’da bir otoparka girdi. TIR’daki kutular bir araca yüklenince polis operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda kutularda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin ecstacy hap ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde de arama yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne’de yapılan aramalarda 56 kilo eroin, 120 kilo skunk esrar, 600 gram kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan 770 kilo asit ele geçirildi.



Aile süsü vermiş

Polisin yaptığı baskında çete elebaşı M.T.’nin Avcılar’daki evinde de uyuşturucu ele geçirildi. M.T.’nin polisin dikkatini çekmemek amacıyla aile süsü vermek için Suriyeli bir kadın ve kadının 1 yaşındaki çocuğuyla yaşadığı belirlendi. M.T.’nin uyuşturucu şebeke elebaşı olduğunu bilmediğini iddia eden Suriyeli kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.