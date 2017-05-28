Tarihe geçen milli biniciye tedbir kararı

2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak 56 yıl sonra bunu başaran ilk Türk binici olan Ömer Karaevli, Norveç'in Drammen kentindeki Milletler Kupası'na 10 gün kala yarışmaya gitmeyeceğini bildirince Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.

Federasyon başkanı Bülent Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından yılda yaklaşık 10 takım müsabakası düzenlendiğini belirterek, "Bu sezon ilk olarak Norveç'teki Milletler Kupası'na başvurduk. Kontenjan dolu olduğu için yarışmaya rica minnet wild card (özel davet) alarak gittik. Ömer, bunu bildiği halde takım arkadaşlarını yalnız bıraktı." dedi.

Milletler Kupası'nın, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra ilk takım müsabakası olduğunu kaydeden Bora, şöyle konuştu:

"Bu açıdan önemli bir organizasyondu. İlk önce 'Kontenjan dolu.' dediler, katılımı 12 ülke ile sınırlıyorlar. Biz FEI ile görüşüp wild card aldık. Takımda Ömer'in yanı sıra Hasan Şentürk, Efe Siyahi ve Derin Demirsoy vardı. Herkes hazırlıklarını yaptı. Takım zaten Hollanda'daydı. Feribotla Danimarka'dan Norveç'e geçildi. Müsabakaya tam 10 gün kala Ömer parasızlığını gerekçe göstererek gitmeyeceğini bildirdi." diye konuştu.

Milli binici Ömer Karaevli ise, "Şu an disiplin kurulunda olmam nedeniyle açıklama yapamıyorum ancak bir hafta sonra her şeyi anlatacağım. Karar çıktıktan sonra konuşabilirim, aksi takdirde şimdi konuşursam haklıyken haksız duruma düşebilirim. Savunmamı verdim, kararı bekliyorum." dedi.