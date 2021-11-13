Tarihe geçen kırmızı kart; 22. saniyede oyundan atıldı!

Andorra forması giyen Ricard Fernandez, Polonya maçının henüz ilk dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Polonya'nın deplasmanda Andorra ile oynadığı maçta futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından biri çıktı.

Andorra'nın santrforu Ricard Fernandez, karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde hava topu mücadelesinde Polonyalı defans oyuncusu Kamil Glik'e attığı dirsek nedeniyle oyundan ihraç edildi. 22 yaşındaki futbolcu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir şok yaşadı.

Polonya, maçın başında 10 kişi kalan rakibini 4-1 mağlup etti.