Tarihe geçen ceza; öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası!

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 621 yıl hapis kararı, 1 sanıklı davada bugüne kadar verilen en ağır ceza olarak tarihe geçti.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında karar verildi.



Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Suçsuz olduğunu iddia etti, adalete güvendiğini söyledi

Sanık Mahmut Aydın Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi.



Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 7 öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

Mahkeme başkanı cezanın nedenini açıkladı

Mahkeme başkanı, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığına dikkat çekti.



Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi.

Aileler ayakta alkışladı

Karar salondaki aileler tarafından ayakta alkışlandı. Mahkeme başkanı ve heyetine ağlayarak teşekkür eden veliler, "Adaletinize kurban olayım. Sizin ellerinizden, ayaklarınızdan öpüyoruz. Bu akşam rahat uyuyacağız. Adalete olan güvenimiz arttı" diyerek teşekkür etti. (DHA)