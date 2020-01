Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık, 100 yaşında

Türkiye ve dünyanın önde gelen tarihçilerinden Halil İnalcık 100 yaşına girdi.

İnalcık, 7 Eylül 1916'da Kadıköy'de doğdu. Aslen Kırım Tatarı olan İnalcık, İngilizce ve Türkçe çok sayıda esere imza attı. Halil İnalcık üç sene önce Zaman Pazar'dan Samet Altıntaş ve Sevim Şentürk'e verdiği röportajda, “Dua edin, 100 yaşımı göreyim” demişti.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilmişti.

Hayatı ve tarihçiliğini anlattığı Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı adlı söyleşi kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 2005 yılında yayımlanmıştı.

Timaş Yayınları da tarihçinin 100. yaşı için özel bir eser hazırladı. İki ciltlik ‘Tarihe Düşülen Notlar' kitabı İnalcık'ın konuşmaları ve röportajlarından oluşuyor. Bugünden itibaren satışa çıkan eserin birinci cildinde, Halil İnalcık'ın muhtelif yer ve zamanlarda yaptığı konuşmalar yer alırken; ikinci cildinde usta tarihçiyle 1947'den 2015'e kadar yapılmış röportajlar var.

