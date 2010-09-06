-TARİHÇİ ZİYA NUR AKSUN VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Tarihçi Ziya Nur Aksun, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ziya Nur Aksun, 3 Eylülde rahatsızlanınca İÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aksun, müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Aksun'un cenazesinin Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. -ZİYA NUR AKSUN'UN ÖZ GEÇMİŞİ- Tarihçi Ziya Nur Aksun, 29 Mayıs 1930 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Konya'da yapan Aksun, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Eserlerinden çok sohbetleriyle tanınan Aksun, Osmanlı ve İslam tarihi hakkında geniş bilgisi, günlük siyasetin muhtelif gelişmelerini tarih muhakemesiyle değerlendirmesi, Osmanlı-Türk devlet telakkisi hakkındaki tespitleriyle birçok kişiyi etkiledi. Aksun'un, Dündar Taşer ve Erol Güngör ile memleket meseleleri ve milli düşünce etrafında yaptığı sohbetleri Dündar Taşer'in vefatından sonra derleyerek 1974 yılında Z.N. Rumuzu ve Dündar Taşer'in Büyük Türkiyesi adıyla yayımladığı kitabı 6 baskı yaptı. Filibeli Şehbenderzade Ahmet Hilmi'nin ''İslam Tarihi''ni hafifçe sadeleştirerek Filibeli hakkında geniş bir araştırmaya dayanan biyografiyle birlikte yayımlayan Aksun'un usul bakımından tamamıyla benzerlerinden farklı olan bu eserinde, İslam tarihinde Türklerin Selçuklu, Osmanlı ve Moğolların oynadıkları rolleri değerlendirmeye tabi tuttu. Söz konusu eserde, Sünni ve Şii tarikatlar, dini ve siyasi akımları, bugünkü nesillerin sorularına cevap verecek bir bilgi özeti ve muhakeme tarzıyla gösteren Aksun'un bu eserinin ilk baskısı 1974'te, ikinci baskısı 1982'de yapıldı. İki eserinden başka, Diriliş dergisinde ''Z.N.'' rumuzuyla yazılmış makaleleri bulunan Aksun'un müsveddeleri 3 bin sayfayı bulan Osmanlı Tarihi, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar yazılmış olmasına rağmen bitmedi. Osmanlı tarihine ilişkin 7 bin cilde yakın kaynağı 1965 ile 1976 yılları arasında inceleyen Aksun, eserini bir an önce yayımlamasını isteyen dostlarına, bu eserin bu haliyle yayımlanmasını istemediğini, her şeyden önce, tarih yazmaya başladığı zamanki görüşlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini, bu itibarla yazdıklarını yeniden elden geçirmesinin gerektiğini ayrıca böyle bir tarihin baş tarafına Osmanlı devlet telakkisiyle alakalı 150-200 sayfalık geniş bir ön söz yazmaya kararlı olduğunu hatta bunu notlar halinde tespit ettiğini söyledi. Ancak Ziya Nur Aksun, 1976 yılında felç geçirince konuşma ve yazma yetisini önemli ölçüde kaybetti. Ziya Nur Aksun, tarihçiliğinin yanı sıra çağdaş Avrupa düşünce ve siyasetini yakından takip etmesi, güzel sanatlarda, özellikle ressamlıktaki kabiliyeti, şiir ve musikiye olan hayranlığıyla tanınıyordu.