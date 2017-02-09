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Kültür-Sanat

Tarihçi Prof. Şimşirgil: Abdülhamid Han bir deprem haritası hazırlatmıştı

"Tarih bilgisi verilsin, tarih şuuru aşılansın, tarih öğretilsin denmedi"

09 Şubat 2017 13:03

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ilk deprem haritasını 2. Abdülhamid'in hazırlattığını açıkladı. Prof. Şimşirgil, "Abdülhamid Han'ın bir deprem haritası çıkarttırdığını ve buna göre binaları yaptırdığını biz unutmuşuz. Çünkü bize sadece tarih kötülendi. Tarih bilgisi verilsin, tarih şuuru aşılansın, tarih öğretilsin denmedi" diye konuştu.

II. Abdülhamit, Suada'da hak iddia edentorunu Nilhan Osmanoğlu'yla tekrar gündeme gelmişti

Yıldırım Belediyesi, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kahvehaneden kıraathaneye kültürel dönüşüm projesi çerçevesinde Yıldırımlılarla buluşan ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 'Misak-ı Milli ve 15 Temmuz' konulu programı ile ilçe sakinleriyle Siteler Mahallesi'ndeki Klas Kıraathanesinde bir araya geldi.

Aşık Temel Turabi ile Aşık Ali Serhati'nin söylediği türkülerle başayan konferansta, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminin gizli kalmış yönlerini anlatan Ahmet Şimşirgil, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi hakkında da önemli bilgiler verdi.

Resmi bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Çanakkale savaşında 250 bin Sarıkamış'ta ise 90 bin şehit verdik. 1999 depreminde binlerce insan hayatını kaybetti. Depremin ne menem bir şey olduğunu bu millet o zaman anladı. Çünkü son yüzyıl içerisinde biz bunu unutmuştuk. Abdülhamid Han'ın bir deprem haritası çıkarttırdığını ve buna göre binaları yaptırdığını biz unutmuşuz. Çünkü bize sadece tarih kötülendi. Tarih bilgisi verilsin, tarih şuuru aşılansın, tarih öğretilsin denmedi" diye konuştu.

Ahmet Şimşirgil,Osmanlı döneminde yaşatılan kıraathane kültürünün Yıldırım'da tekrar canlanmasından mutlu olduğunu belirterek, başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Ahmet Şimşirgildeprem haritası

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