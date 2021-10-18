Tarihçi Prof. Dr. Zeki Arıkan hayatını kaybetti

Zeki Arıkan kimdir? 1944 yılında Erzincan ilçesinde İliç’e bağlı Uluyamaç köyünde dünyaya gelen Arıkan, ilkokulu burada bitirdi. Orta ve yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu ‘Divan-ı Hümayun’ isimli tezle mezun olmuştur. Doktora eğitimini Aix-en-Province’da ‘Le Sandjak de Hamid İli d’apres le registre de cadastre de 1522 (929 H.)’ teziyle 1972 yılında tamamladı. Isparta-Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi, Erzurum Kazım Karabekir ve Ankara Gazi Eğitim Enstitülerinde Tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1980 yılından bu yana Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde katkılar verdi.