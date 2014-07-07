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Dünya
Deutsche Welle

Tarihçi Hans-Ulrich Wehler öldü

Almanya'nın önde gelen tarihçilerinden Hans-Ulrich Wehler 82 yaşında hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2014 14:51

Hans-Ulrich Wehler, 1971 – 1996 yılları arasında Bielefeld Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinde bulundu. Üniversitenin tarih kürsüsünü kurdu. Aralarında Harvard, Princeton ve Stanford'un da bulunduğu saygın üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi.

1700 – 1991 yıllarını kapsayan 5 ciltlik "Alman Tarihi" eserini, çeyrek asırlık bir çalışmanın ardından 2008 yılında tamamladı. Eserinin son cildinde tarihe karışan Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni sert ifadelerle eleştirdi. Merkezi plan ekonomisi ve toplumu yeniden yapılandırma girişiminin bu devleti daha baştan başarısız olmaya mahkûm ettiği tezini savundu.

1973 yılında çıkardığı "Alman İmparatorluğu (1871–1918)" isimli incelemesi büyük ilgi gördü. Aralarında Korece ve İsveçce'nin de bulunduğu 5 dile çevrildi.

Eserlerinde insan faktörü ve olaylardan ziyade uzun vadeli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı ve gelişmelere ağırlık verdiği için eleştirildi. Güncel sorunlar üzerine de görüş açıkladı. Göçmenlerin uyum süreci için daha fazla çaba harcanmasını ve asgari ücret uygulamasını talep etti, gelir dağılımındaki eşitsizliği eleştirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaHans-Ulrich WehlerWehlerBielefeldHarvard PrincetonStanfordTarihi34;Demokratik Alman CumhuriyetiKoreceDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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