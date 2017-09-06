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Tarih ve doğanın içinde huzurlu tatilin adresi Üçağız

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre İlçesi'ne bağlı Üçağız Mahallesi tarihin, doğa ve denizin içinde tatil yapmak isteyenlerin adresi oldu

06 Eylül 2017 13:22

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ne bağlı Üçağız Mahallesi tarihin, doğa ve denizin içinde tatil yapmak isteyenlerin adresi oldu.
Likya Birliği\'nin en küçük kentlerinden biri olan Theimussa Antik Kenti ile iç içe olan Üçağız Mahallesi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Mavi yolculuğa çıkanların da uğrak yeri olan doğal bir liman konumundaki Üçağız\'a gelenleri Rumlardan kalan taş evler karşılıyor. Sahilde, begonviller arasındaki balıkçı lokantaları, taş evlerden oluşan pansiyonlar deniz tutkunlarını çekiyor. Bazı evler ve pansiyonlar begonvillerden görülmüyor. Evler, lokantalar ve restoranlar Theimussa Antik Kenti ile iç içe. Üçağız\'ın hemen kıyısındaki Likya lahitlerinin bulunduğu nekropol, denizden geçenleri selamlıyor. Bir aradaki Likya lahitleri bölgeye farklı bir anlam kazandırıyor. Lahitlerdeki yazıtlarda, bu lahitte yatan kişinin Myra vatandaşı olduğu yazıyor.
Birinci Derece Arkeolojik ve Doğal SİT alanı olan Üçağız koruma altında. Öndeki tahta iskeleler, irili ufaklı yüzlerce tekneyle dolu. Üçağız\'a gelenlerin en büyük tutkusu tekneyle eşsiz güzellikteki koylara açılmak. Burada denizin ve güneşin tadını çıkarmak, bölgedeki Kaleköy, Batık Kent, Tersane Koyu gibi yerleri gezmek. Üçağız, Demre\'ye 20 kilometre, Kaş\'a 45 kilometre. Araçla ulaşımın mümkün olduğu Üçağız\'a tekneyle de gidilebilir.
Üçağız\'da tatil yapan Gaye Yüksel, \"Büyük şehirlerin yoğunluğundan, kalabalığından sıkılanlar için burası çok güzel bir yer. Sessizlik, huzur ve sakinlik isteyenler için tek adres. Tarih, deniz, doğa, yeşilin ve mavinin buluştuğu harika bir yer. Sabahları sadece kuş sesleri ve balıkçı takalarının sesleriyle uyanmak kadar güzel bir şey yok\" dedi.
Ailesiyle Üçağız\'a tatile gelen Zeynep Turnalı, \"Şehrin yoğunluğundan ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere, bu güzel doğa harikasını tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

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