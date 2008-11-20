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Yaşam

Tarih Vakfı'ndan yeni sempozyum

Tarih Vakfı'nın geçen yıl başlattığı 'Ders Kitaplarında İnsan Hakları' projesi kapsamında 2'ncisini düzenlediği "İnsan Hakları, Eğitim ve Ders Kitap

20 Kasım 2008 02:00

Tarih Vakfının, Türkiye İnsan Hakları Vakfının ortaklığı ve Avrupa Birliğinin mali desteğiyle geçen yıl başlattığı "Ders Kitaplarında İnsan Hakları/DKİH" projesi kapsamında 2'ncisini düzenlediği "İnsan Hakları, Eğitim ve Ders Kitapları Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu", 29-30 Kasımda yapılacak.

Tarih Vakfından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek sempozyuma, Türkiye ve çeşitli ülkelerden insan hakları eğitimi konusunda uzman birçok akademisyen, eğitimci ve araştırmacı, konuşmacı olarak katılacak. Eğitim ve insan hakları alanında çalışan kişi, kurum ve akademisyenlere açık olacak sempozyumda, dünyanın çeşitli yerlerinde ders kitapları ve insan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve kazanılan deneyimler paylaşılacak,"DKİH II" projesinin sonuçları duyurularak proje bitiminde yayımlanacak

"Tavsiyeler Raporu" için öneriler geliştirilecek. İlki 2002–2004 yılları arasında yürütülen "Ders Kitaplarında İnsan Hakları" projesinin 2'nci aşamasında, son yıllarda müfredatta yapılan değişikliklere göre yenilenen 139 ilk ve ortaöğretim ders kitabının insan hakları ilkeleri açısından niteliksel bir çözümlemesi gerçekleştirildi. Bu çalışmanın sonuçlarını değerlendiren 13 makaleden oluşan kitap, Türkçe ve İngilizce olarak basıma hazırlanıyor.

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