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Kültür-Sanat

Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Mahir Polat: Sözümona kaya ıslahı denilen bu iş Assos’ta yok edilen antik liman dokusuna yeni oteller yapma hamlesidir

"Bunun adı doğa ve tarih katliamıdır"

03 Ekim 2021 11:01

Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Assos'ta yapılan kaya ıslahı çalışmasını eleştirdi. Polat, "Sözümona kaya ıslahı denilen bu iş Assos’ta yok edilen antik liman dokusuna yeni oteller yapma hamlesidir" düşüncesini dile getirdi.

Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunun adı doğa ve tarih katliamıdır. Bu Assos’ta yok edilen antik liman dokusuna yeni oteller yapma hamlesidir. Sözümona kaya ıslahı denilen, akla vicdana sığmayan bu iş, bir doğal antik limanımızı, eşsiz bir değerimizi geri dönüşsüz şekilde mahvetmiştir" ifadesini kullandı. 

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