'Tarih Üç Boyutlu Canlanıyor'

Bergama Belediyesi ve Bilkom işbirliği ile dünyada ilk kez Bergama Akropolis'te uygulanan projeye, Dokuz Eylül, Gediz, Yaşar Üniversiteleri mimarlık fakülteleri öğrencileri çalışmaları ile hayat verdi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Tonozlu Salonu'ndaki proje toplantısında yaptığı konuşmada, Bergama'nın sadece Türkiye için değil tüm dünya için özel ve önemli bir kent, tüm insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi.

Gönenç, proje ile birlikte 2 bin yıl önceki kentin büyüsü ve ihtişamının da bugünkü insanlara aktarılması için yeni bir olanak elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu proje ile bir anlamda zamanda bir sıçrayış yapmış oluyoruz. Bergama, UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı kentlerden biri. 2 bin yıl önceki insan zekasının, yaratıcılığının olağan dışı kentini, 2 bin yıl sonraki insanların ve bilimin geldiği noktada geliştirmiş olduğu yazılımlarla günümüz insanı ile buluşturuyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

'Telefonunuza, tabletinize bir bakın'

Bilkom Genel Müdürü Cömert Varlık da teknolojiye inananların, tarihi değerleri yaşatmak isteyenlerle buluştuğu önemli bir günün yaşandığını belirterek, "Bugün yapılmamış, denenmemiş bir fikri buradaki 12 öğrenci arakadaşımız ile gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bergama kenti ile başlayan serüvenin, tarihi zenginliklere sahip olan ülkemizin kültür turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Öğrenci arakadaşlarımız teknolojiyi kullanarak dünyaya örnek teşkil eden bir çalışmaya imza attılar. Bergama'da alanları gezerken artık şunu söyleyebileceğiz, telefonunuza, tabletinize bir bakın burası eskiden nasılmış göreceksiniz" diye konuştu.

Toplantının ardından projede emeği geçen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

'Tarih 3 Boyutlu Canlanıyor Projesi'

Projeyle Bergama'nın sahip olduğu üç farklı ören yerinden toplam dört farklı alanın antik çağlardaki görüntüsü, arkeolojik bulguların sağladığı veriler ve verilerin yeterli olmadığı durumlarda da projenin içinde yer alan öğrencilerin bilgi ve becerileri çerçevesinde yaptıkları tercihleri ile 3 boyutlu olarak şekillendirildi.

Tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden sağlanan 3 boyutlu gezinme uygulaması, Bergama'nın 4 antik alanı olan Zeus Sunağı, Athena Tapınağı, Kızıl Avlu ve Asklepion alanlarını ziyaret edenlere, alanda yapıların orijinal halini 360 derece sanal olarak görebilme imkanı sunuyor.

Proje sayesinde Bergama'nın antik alanlarını ziyaret edenler, akıllı telefonları ve tabletlerine ören yerlerinin kapısında veya ziyaretleri öncesi evlerinde internetten yükledikleri uygulama ile ören yerlerinin antik çağda nasıl olduklarını yerinde gözlemleyebilecekler.