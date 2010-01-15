Tarih sansürlenebilir mi?

T24 - Kültür Bakanlığınca bastırılan 2010 yılı takviminde Atatürk’ün fotoğraflarında yer alan sigara photoshop yöntemiyle silindi. Bu durum ‘’Tarih sansür edilemez’’ denilerek tepki de gördü.





Kültür Bakanlığı tarafından bastırılan 2010 yılı takviminde Atatürk’ün fotoğraflarında yer alan sigara ‘’Sansüre’’ uğradı. Atatürk’ün elinde bulunan sigara photoshop yöntemiyle silindi. Bu durum ‘’Tarih sansür edilemez’’ denilerek tepki de gördü.



CHP Genel Başkan yardımcısı Onur Öymen ‘’ Atatürk’ün elinden sigarayı silmek tarihe müdahaledir. Atatürk sigara içmiyordu diyebilir miyiz? Sigaraya özendirmemek lazım ama Atatürk’ü fotoğrafı dolayısıyla, sigaranın örnek alınacağını düşünmek de anlamlı değil’’ dedi. Milliyet Gazetesi yazarı Melih Aşık da bu konuda ‘’ Atatürk’ün elindeki sigarayı fotoğraftan sansürlemek bir belgeye müdahaledir. Atatürk’ün elindeki sigara rötuşlanamaz. Bu, bir orijinal tarihi belgedir’’ diye yazdı.





Dünya da siliyor



Kültür Bakanlığı Atatürk’ün sigarasını silerken dünyada da Sartre’dan Che Guevara’ya kadar pek çok ünlü, sigara yasağından nasibini aldı. Fotoğraflar değiştirildi, sigaralar silindi. Atatürk'ün çok bilinen fotoğraflarından da parmaklarının arasındaki sigara, bilgisayar teknikleriyle siliniyor.



Filozof Jean Paul Sartre’ın, 100’üncü doğum yılı nedeniyle hazırlanan posterlerdeki fotoğraflarda yer alan sigarası da yok edilmişti. Le Figaro Gazetesi de Che Guevara’nın meşhur Havana purosunun yerine sarı bir çiçek yerleştirmişti.