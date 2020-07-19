Tarih profesörü Sofuoğlu, Ayasofya'daki eserlerin sökülmesini savundu: Camide fahişe olur mu?

Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya'daki mozaik ve ikonaların sökülmesini savundu.

Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte, tarihi yapıdaki Hıristiyanlık ile ilgili ikona ve mozaiklerin ne olacağı tartışılmaya başlandı.

Namaz sırasında bu eserlerin görünmemesi için çalışma yürütüldüğü açıklanırken, bazı çevreler ikonların sökülmesi çağrısı yapmaya başladı.