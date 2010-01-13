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Tarih beni kısa, Yalın'ı uzun boylu hatırlayacak

Bayülgen programında, albüm kapaklarında boylarını photoshop yöntemiyle uzun gösteren ünlüleri tiye aldı.

13 Ocak 2010 02:00

T24- Ünlülerin fotoğraflarında boylarını photoshop ile uzatmalarını ti'ye alan Okan Bayülgen kendisinin tarihe kısa olarak geçeceğini söyledi.


Kanal D'deki 'Medya Kralı' programında, konuğu müzisyen Kıraç'a takılan Bayülgen, "Ne kadar büyük kafası var değil mi?" diye konuştu. Genelde sokakta kendisini ve şöhretli kişileri görenlerin de aynı yorumu yaptıklarını söyleyen Okan Bayülgen, daha sonra konuyu kısa boylu ünlülere getirdi. Programın bir diğer konuğu Mazhar Alanson'un, Kenan Doğulu'nun son fotoğraflarında, boyunun photoshop yöntemiyle uzatılarak basketbolcu gibi göründüğünü söylemesi üzerine Bayülgen, "Bizi uzatmalarına izin vermiyoruz işte. Biz tarihte hep kısa boylu hatırlanacağız. Kenan Doğulu, Tarkan, Yalın ve Özgün uzun boylu olacaklar" dedi.

Selvi boylu olacaksınız

Okan Bayülgen, Hakkı Devrim'e de bir tavsiyede bulunarak esprili bir söylemle, "Hakkı Abi, kaçırmayın, boyunuzu photoshop ile uzatın. Çünkü ileriki yıllara kısa boylu Hakkı olarak değil, selvi boylu Hakkı olarak kalmak elinizde" diye konuştu.

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