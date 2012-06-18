Tarhan'dan Gülen'e: Yüreğin varsa ülkene dön

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Fethullah Gülen’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’dön’’ çağrısına verdiği cevabı eleştirerek, ‘’Yüreğiniz varsa çıkın ortaya dönün ülkenize ve kimseye yaslanmadan yapın siyasetinizi,namusluca’’ dedi.

Yazılı bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, “İkamet ettikleri çok eyaletli ülke, yaşadıkları refah ve koruma kalkanları ile haklarında bir fikir yürütmemizi sağlayan birileri, ‘bizde hizmet etme aşkından başka bir şey yok’ diyen birileri, hizmetin ardında saklanan kudret arzusunu, hizmet ettiğini söyleyenin efendi olabilme hırsını biz göremiyoruz zannetmişler” dedi.

Başbakan’ın Fethullah Gülen'e yönelik “dön” çağrısına gönderme yapan Tarhan, “Başbakan’ın davetine huzursuzlanıp ağlayarak, ‘Ülkede başımıza türlü haller gelebilir, dönemeyiz, demişler. Yani temizlik harekatını hızlandırın ki, yol temizliğini daha derin yapın ki, dönebilelim’ buyurmuşlar. Dikensiz gül bahçesi muhalefetsiz bir hizmet sektörü mesajları ile yine bizi bizden almışlar” dedi.

‘Artık bir parti kurmalı diyorum’

“Her darbe dönemi kıvrak tavrı ile bilinen bu politikaya çok meraklı hizmet erbabı artık bir parti kurmalı diyorum” diyen Tarhan, şöyle devam etti:

“Kim olduğunu, kimlerle işbirliği içinde olduğunu halka anlatmalı, meydanlarda söyleyeceği ne varsa söylemeli. Söylemeli ki, halkımız da kimlerle muhatap olduğunu bilsin. Hem görmüyor musunuz artık özel yetkili gazetecilerle, ses kayıtlı medya linçleriyle yapılan siyaset kabak tadı veriyor. Özel yetkili mahkemelerle gözdağı vererek nereye kadar götürebilirsiniz bu işi, muhalifleri tek tek yok edemezsiniz ya. En az 3 olmayabilir ama bizim de çocuklarımız var. Silivri’ye kapatmakla bizi tüketemez, ancak mücadeleyi bayraklaştırırsınız.

Biliniz ki, korkaklar kapı arkasından siyaset yapar, her eleştiriye kasetle cevap verme yüreksizliğini gösterir. Siz böyle değilseniz, yüreğiniz varsa çıkın ortaya ve kimseye yaslanmadan yapın siyasetinizi namusluca.”

Başbakan’a ‘koltuk’ yanıtı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bizde koltuk kavgası yok” dediğini ifade eden Tarhan, “‘Çünkü bütün koltukları ben dizayn ederim. Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı koltuklarının sahibi benden sorulur. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu da koltuktan saymam zaten ben başkanlık koltuğu isterim’ demiş aslında… ‘Kendisine yer edinme gayreti içine girenler de fırsat bulamayacaktır. Bunun dışına çıkanlar varsa kusura bakmasınlar onlar da gereğini bulurlar’ demiş, artık kırk katır mı olur, kırk satır mı onu bilmem demiş. Yani sadece benim kendim için koltuk isteme ve koltukları dağıtma hakkım var başkaları hiç heves etmesin, seslerini kesip otursunlar demiş” diye konuştu.

Tarhan, şöyle devam etti:

Yazık ki ne yazık. Önceleri hiç olmazsa, ‘kendim için bir şey istiyorsam namerdim’ deme inceliğini gösterenler vardı. Oysa şimdi?

Hem öte dünya hem fani dünya nimetlerine pek meraklı Başbakan, sen çıkıp, bu yürekliliği gösterebilir misin, çıkıp bize diyebilir misin ki, benim koltukta gözüm yok, başkanlık koltuğunu kendim için istiyorsam namerdim diyebilir misin? Üçüncü dönemden sonra kimseyle koltuk kavgam olmayacaktır diyebilir misin? Bekliyoruz Başbakan…”