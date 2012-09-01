Tarhan'a göre İran'daki hava kirliliğinin sebebi Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevat Muhammedizade, ülkesindeki toz bulutları nedeniyle çıkan hava kirliliği için Türkiye'yi suçladı.

Çevre Kurumu Başkanı da olan Muhammedizade, Türkiye'den Irak'a akan suların Türkiye tarafından barajlar yapılarak kesilmesi neticesinde, Irak'taki sulak alanların kuruduğunu ve rüzgarların Irak'taki nemden yoksun toprakları İran'a doğru götürmesi ile bunun ülkesinde hava kirliğine neden olduğunu ileri sürdü.

Yarı resmi Mehr ajansının haberine göre, Muhammedizade, "Türkiye, yaptığı 190 barajla, Dicle ve Fırat nehirleri ve Irak'taki gölet ve sulak alanların kurumasına neden oluyor. Irak'taki göletlerin kuruması, toz bulutları ve toz fırtınaları şeklinde İran'ı kötü yönden etkilemektedir" ifadesini kullandı.

Daha önce İran Silahlı Kuvvetler Coğrafya Kurulu Başkanı Muhammed Hüseyin Nami de ülkesindeki toz fırtınasından kaynaklanan hava kirliliği için Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.

Son yıllarda toz fırtınaları özelikle Irak'a komşu İran'ın bazı şehirlerinde ciddi hava kirliliği görülüyor. İranlı yetkililer, toz bulutlarının başta Irak olmak üzere komşu ülkelerden İran'a geldiğini belirtiyor.