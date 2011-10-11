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Politika

Tarhan: Tecavüzcüsüyle evlensin diyen HSYK, 10 kişinin tecavüzü için ne diyecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in kadın ve aile bireylerinin...

11 Ekim 2011 03:00


Hülya Karabağlı

T24/ANKARA 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunması içir hazırlanan kanun taslağı buluşmasında CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, yeni evli çiftlere  ‘En az üç çocuk’  önerisinde bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan’ı gündeme taşıdı. Bakan şahin üzerinden başbakana göndermede bulunan Tarhan, “Sayın başbakanın bu sözleri kadınları rencide edici ve aşağılayıcıdır” dedi. Tarhan, “Sayın Başbakan kadınların en az üç çocuk doğurması konusundaki önerisinden bir an önce vazgeçmelidir. Kadını, kadın bedenini sadece bir meta olarak gören, gösteren bu zihniyet kadına yönelik şiddete davet çıkarmaktadır”. 


Tedbir kararını zamanında vermeyen hakim 

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, T24’e,  hazırlanan taslakta şiddete maruz kalan kadına tedbir kararı vermeyen ya da koruma altına almayan hakimlere yönelik herhangi bir yaptırım maddesinin olmadığına dikkat çekti. HSYK’nın yapısını bu anlamda gündeme taşıyan Tarhan,  “ HSYK,  tecavüzcüsüyle evlensin diyor.10 kişi tecavüz ettiyse ne olacak. Yani, hakim ve savcılar tedbir kararı ya da tedbir kararını zamanında vermediği takdirde ne gibi yaptırımlar uygulanacak. Ben toplantıda bunları gündeme getirdim”.

Dedeman Otel'de düzenlenen toplantıya CHP'den Emine Ülker Tarhan, Ayşe Eser Danişoğlu, Sabahat Akkiraz, Binnaz Toprak, MHP'den Zuhal Topçu ve Ruhsal Demirer katıldı. Mazeret bildiren BDPliler katılmadı. 



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