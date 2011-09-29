-Tarhan: Kadına şiddete ivme kazandırdılar TBMM (A.A) - 29.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, ''daha önce yapılan anayasa değişikliğiyle kadına yönelik pozitif ayrımcılık getireceğini söyleyenlerin, kadına yönelik şiddete ivme kazandırdığını'' savundu. Tarhan, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ile ''Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'' hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliği yapıldığını anımsatan Tarhan, anayasa referandumu sonrası, bugünkü uygulamalarla, Türkiye'de demokratik hukuk devleti tanımının bir aşınmaya uğradığını öne sürdü. ''Deniz Feneri uygulamalarını, yargıçlar üzerindeki baskıları, iktidarın işaret etmediği kararı veren savcı, yargıcın nasıl gözdağıyla korkutulmaya çalışıldığını görüyoruz'' diyen Tarhan, anayasa değişikliğiyle hangi noktaya gelindiğini bildiklerini söyledi. ''Anayasa değişikliğiyle kadına yönelik pozitif ayrımcılık getireceğini söyleyenlerin, kadına yönelik şiddete ivme kazandırdığını'' ileri süren Tarhan, anayasa değişikliği sonrasında her gün bir ya da birden çok kadının öldürüldüğünü, vücut bütünlüğüne ağır müdahalelerde bulunulduğunu anlattı. Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kadınlarla ilgili olarak şunları görüyoruz; sürekli karşı cinsi tahrik ettiği imasıyla toplumsal yaşamdan kadınlar geri çekilmeye ve adeta görünmez olmaya zorlanıyorlar. Kentlerimiz çocuk gelin ve çocuk annelerle dolduruluyor. Kadının tercihlerine hiç değinmeden, kadınlara en az üç çocuk nasihat edilir, ikinci sınıf statü atfeden emirlerle eve kapatılıp, üretim ve yaşamdan kopartılırken, kadın -erkek eşitliğine inanmadığını söyleyen bir Başbakan tarafından yönetilen ülkemizde, artık kadın bugün itibariyle tabeladan indirildi.'' CHP'li Tarhan, ''HSYK'nın, ilk uygulamasının yüksek yargıda kadın temsilini yüzde 36'dan yüzde 2'ye indirmek olduğunu ve kadının tecavüzcüsüyle evlenmesini önerdiğini'' ileri sürerek, şöyle devam etti: ''HSYK ancak birden çok tecavüzcü bulunması halinde, adaleti hangi tecavüzcüyle evlenerek sağlayacağını henüz çözememiş anlaşılan. Kadının kimlik ve iradesini yok sayan, zora dayalı olarak dersinin verilmesini örtülü olarak destekleyen, tecavüzcüsü bile olsa erkekler tarafından kontrol altında tutulmalarını sağlayan bir zihniyet ülkemizde egemen olmaktayken... Bağlayıcı metinlerin uygulanabilir olmasını sağlayan şey, yani zihniyet değişikliği, kadını bir nesne olarak görmekten vazgeçmektir; asıl yapmamız gereken budur.''