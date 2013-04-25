Tarhan ile Sakık'ın Meclis'teki 'barış istemiyorsunuz' tartışması

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın Kandil dağında gazetecilere aşamalı çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını belirten açıklamayı yaptığı sırada meclis'te CHP Grup Başkanvekili Emin Ülke Tarhan ile BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık arasında tartışma yaşandı.

Sırrı Sakık’ın CHP’nin gerçek anlamda barışı istemediği ve desteklemediği yönündeki sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Emine Ülke Tarhan, BDP’li Sakık’ın ‘Azdan az çoktan çok gider’ sözlerini hatırlatarak, ‘Biz mi barış istemiyoruz? Şu sözlere bakın asıl siz barış istemiyorsunuz. Sen bunları benim külahıma anlat’ diyerek tepki gösterdi

Buna karşın, AkP Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural arasında da sert tartışmalar yaşandı.