Tarhan Erdem: AK Parti demokrasiyi hızla geliştirmezse, halk hukuk dışı çözüm bulacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basın toplantısı sırasında cebinden çıkarıp okuduğu anketin sahibi olduğu iddia edilen KONDA’nın başkanı Tarhan Erdem, halkın büyük çoğunluğunun yolsuzluk iddialarına inanmasına rağmen oyunu değiştirmeyecek olmasını ‘’muhafazakarlık ve seçenek yokluğu’’na bağlıyor.

Tugba Tekerek’in Taraf gazetesinde yer alan söyleşisine göre, seçmenin Erdoğan’ı bırakmama nedenini muhalefetin kendinde araması gerektiğini belirten Erdem CHP’ye yönelik, ‘’şimdi “yolsuzluk sebebiyle bana gel” diyorsun. Sen yolsuzluğa batmışsın zaten, CHP tam tersine yolsuzları tutuyor. Gösterdiği adaylardan belli’’ ifadesini kullandı.

CHP’nin sağa kaymasının ve laiklik söyleminden uzaklaşmasının CHP oylarını arttırmayacağını savunan Erdem, AKP’nin iktidarını koruma kaygısına düştüğünü söyleyerek ‘’hızla demokrasiye geçilmezse her şey olabilir’’ dedi.

“17 Aralık ve Gezi olayı da aynı şeydir’’ diyen Erdem’in söyleşisinden satır başları şöyle:

'CHP, yolsuzlukları tutuyor'

Yolsuzluk olduğuna inanmasına rağmen AKP’den vazgeçmeyen seçmen neden vazgeçmiyor? Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Muhafazakarlık ve seçenek yokluğu!

Muhalefet ne söylemeli seçmene?

Seçmenin Erdoğan’ı bırakmamasının sebebini muhalefet kendinde arasın. Bir tek gün laf olsun diye de olsa, benim değerlerime saygı gösterdiğin hakkında bana güvence verdin mi! Şimdi “Yolsuzluk sebebiyle bana gel” diyorsun. Sen yolsuzluğa batmışsın zaten. Söyletme beni! CHP tam tersine yolsuzları tutuyor. Gösterdiği adaylardan belli. Mesela ... Neyse şimdi adamlara birşey söylemeyeyim. Bunlar dedikodu olabilir ama asıl mesele şu: CHP’nin sokaktaki insanı inandıracak laflar söylemesi lazım. Bir programı olması lazım, bir ütopyası, bir hayali olması lazım. Projeleri olması lazım, biz onlara baktığımızda o ütopyayı görmeliyiz. Gevezelik değil. Kürsülere çıkıp sabahtan akşama kadar hakaretamiz laflar söyleyerek olmaz bu iş!

Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş mesela... CHP’nin oylarını artırmaz mı?

CHP’yle MHP’li Mansur Bey’in birleşmesi, CHP’nin oylarıyla MHP oylarının birleşmesi demek değildir. Bir adam bir partiden öbür partiye gidip aday olursa geçen seçimde aldığı oyu alamaz. Eskiden oy verenin bir kısmı Mansur Bey’e oy verir, ama önemli kısmı da MHP’nin koyduğu yeni adaya verir.

Yolsuzlukla ilgili kanaatindeki değişimler nasıl etkiler oy kararını?

Seçmen şu anda hangi partiye oy vereceğini biliyor. Bu değişebilir. Fakat ben böyle bir şey görmüyorum. İktidarı değiştirecek ölçüde bir değişiklik görmüyorum. Ama iktidara vereceği oy azalabilir, o azalmanın bir mesajı olabilir.

17 Aralık operasyonuyla Gezi olayı aynı şeydir

İktidar partilerinin yarattığı bir “geleneksel tıkanıklıktan” bahsediyorsunuz. Nedir bu tıkanıklık?

Atatürk vefatıyla ayrıldı, İnönü kendini düşürecek mekanizmayı kurarak gitti. Ama bunun dışında 1908’den 2002’ye kadar bütün iktidarlar bir tıkanıklıkla ayrılmışlardır iktidardan.

AKP döneminde ne oldu?

“Tıkanıklık” lafını 2012’de yazdım. Bazı yazar arkadaşlar “eski CHP’li olduğu için ihtilalden yana” dediler. Keşke doğru olsa! O gün belliydi tıkanıklık olacağı. Şu anda Türkiye bir kaosta, ne olacağını kimse bilmiyor.

Erdoğan ne yaparak yarattı tıkanıklığı?

Bakın ne oldu, halk bunu anlamaz değil. 2007’de yapılan anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı seçimi 2012’de olmalıydı. Ama AK Parti’nin amacı seçimi 2014’e atmaktı. Bu politik bir hileydi. Anlaşıldı ki, Hazret siyasi etik kurallarına uymadan kendi meselesiyle meşgul.

Nedir o mesele?

İktidarını muhafaza etmek. Hem 3 dönem kuralını muhafaza edecek, hem de Cumhurbaşkanı olacak! Halkı rahatsız eden, tıkanıklık yaratan, muhalif grupları ittifaka sürükleyen mesele bu. 2002’den beri AK Parti’ye karşı olan grupla, o grubun tamamen karşısındaki cemaat bugün ittifak haline geldi. Başka ittifaklar da var. Bu ittifakın sebebi Erdoğan’ın kendi meselesi için bir takım değişiklikler yapması. Gayet tabii bunu destekleyen bir konuşma tarzı, basına müdahalesi vs. var. Bu ittifak netice itibariyle bir kriz yarattı. Demokratik gelişmeyi sağlayamazsan olacağı budur. Halk, hukuk dışı çare bulacaktır.

Ne gibi çareler?

Hızla demokrasiye geçilmezse, herşey olabilir. “17 Aralık olmasa böyle olmazdı” diyorlar. Hayır! Gezi olayı da aynı şeydir. Mesele tıkanıklık. Memleketin hukuki müesseselerinin iş yapamaz hale gelmesi. Erdoğan memleketin kurumlarını çalışamaz hale getirdi.

Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanır mı?

İki sene evvel, “Olmayacak” diye yazıldı. Ben hâlâ o kanaatteyim.

Neden?

Çünkü çok muhalefet var karşısında. Sanıyorum ki muhalefetin aklı başına gelir ve oluşan ittifakı değerlendirmek için doğru dürüst bir aday koyar. Ama bu seçimdeki mantıkla davranırlarsa, bu “Sen buyur, ben de bandonu çalayım” demektir. Gösterilecek adayın, MHP’nin de cemaatin de laikçilerin de, “Bu iyi oldu tamam, biz de bunu savunabiliriz” diyeceği birisi olması lazım.

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