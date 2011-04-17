Tarhan Erdem: Lütfen yırtıp atınız! Yazık çok yazık

T24 - Radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Hazır Hedef 2023" adı verilen seçim beyannamesini değerlendirdi. Erdem, "8 yıl hükümet etmiş bir partinin hazırlayacağı seçim beyannamesi, ülke gerçeklerinden bu derece uzak, nasıl olabilir?" diyerek, beyannameyi "lütfen yırtıp atın" dedi.

Tarhan Erdem'in Radikal gazetesinde "Lütfen yırtıp atınız! Yazık çok yazık" başlığıyla yayımlanan (17 Nisan 2011) yazısı şöyle:



Lütfen yırtıp atınız! Yazık çok yazık

Dünkü yazımda “Kürt sorunuyla ilgili yeni anayasaya girecek ilkelerin neler olacağını seçim bildirisine yazmayan parti hemen savaş istiyor demektir” demiştim. Beyannamesine göre Ak Parti böyle bir partidir. Savaş isteyen savaşla karşılaşır! Şüpheniz olmasın, beyannameyi yazanlar hafıza kayıplarının karşılığını alacaklardır! Ak Parti bununla kalmamış beyannameye, istediği yönetim sistemi ilkelerini, hiçbir soruya ihtiyaç duyulmayacak biçimde açıklamak yerine, ‘yerel yönetimlerin yetkileri arttırılacaktır’ gibi ne anlama geldiği anlaşılmayan öneriler’ yazmış. Bunları yazan beyannameyi okumadan yana koymak yetmez, lütfen yırtıp atınız!

Yırtıp atınız ki, bir daha böyle beyannameler yazılamasın! 8 yıl hükümet etmiş bir partinin hazırlayacağı seçim beyannamesi, ülke gerçeklerinden bu derece uzak, nasıl olabilir? Sanki bakanların bildikleri uçtu gitti! Başbakan’ın yaşadıkları unutulmuş, hiç bir iz bırakmamış! Kürt sorununda kim inanacak bundan sonra sana! Kiminle yola çıkacak, kiminle yola koyulacaksın? Hiçbir şey değil de 7 yıl önce çıkarılan ve veto edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun hatırı için, yerel yönetimlerle ilgili bir iki cümle yazılamaz mıydı? Sanki o kanunları yazanlar gitti, Türkiye’ye çok uzaktan insanlar geldi! Ak Parti seçim beyannamesini deneyimsiz, devletçi, merkeziyetçi ve halkı tanımayan insanlar yazmış olabilir. 50 yıldır bu kadar hayal kırıklığı yaşadığım bir olay hatırlamıyorum; yazık, çok yazık!



