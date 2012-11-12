'İktidar darboğazı geçemezse tıkanma anarşi veya darbeyi davet eder!'

Türkiye'deki siyasal hayatın hızla tıkanmaya gittiğini yazan Tarhan Erdem, Başbakan Recdep Tayyip Erdığan'ın açlık grevleriyle ilgili, "ölüm oruçlarına 'Şantaj, blöf ve şovdur' yorumunu kim bekliyordu?" sözlerini eleştiren Erdem, "İktidar, Meclis kararıyla kilitleri kırarak, bu da olmazsa seçime giderek tıkanmayı aşabilir. Meşru iktidar darboğazı geçemezse tıkanma anarşi veya darbeyi davet eder!" dedi.

Tarhan Erdem'in Radikal'de, "Başbakan'dan beklenen bu mudur?" başlığıyla (12 Kasım 2012) yayımlanan yazısı özetle şöyle:

Biriken sıkıntıların yarattığı kilitli kapıların açılamadığı durumun adıdır ‘tıkanma’ dediğim.

Siyasal hayatımız hızla bu duruma gidiyor.

İktidar, Meclis kararıyla kilitleri kırarak, bu da olmazsa seçime giderek tıkanmayı aşabilir. Meşru iktidar darboğazı geçemezse tıkanma anarşi veya darbeyi davet eder!

Hani “Artık olmaz diyorduk, nereden çıkardın darbe veya anarşi lafını?” dediğinizi duyar gibiyim.

Evet, anayasa düzeni tıkanmayı geçemiyorsa karşılacağımız bu veya bundan da beter bir durumdur!

Şartlar oluştuğunda darbe olur!

(...)Şartlar oluştuğunda darbe olur! diyen Erdem, Devlet adamının asıl işi, devletimizi darbe şartlarının oluşmasını önleyecek kurumlarla donatmak ve işletmektir.

Siyasal hayatımızda darbe koşulları oluşmaya başlamış mıdır? Açık ve kesin bir şey söyleyemiyorum; ama yaşadığımız sıkıntı ciddidir!

Bu koşullarda iktidar liderinin idamdan bahsetmesini, başkanlık sisteminde ısrar etmesini, ölüm oruçları için “Şantaj, blöf ve şovdur” demesini anlamak zordur. Dün Rize’de kendinden beklenen bu muydu?