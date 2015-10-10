Tarhan Erdem: Hiçbir kötü kastın tertibi, 1 Kasım’da oy verileceği gerçeğini değiştiremeyecektir!

Ankara'daki Barış Mitingi'nin öncesinde meydana gelen patlamaların ardından bir köşe yazısı kaleme alan Radikal yazarı, KONDA Başkanı Tarhan Erdem, "1 Kasım oy verme günüdür, hiçbir kötü kastın tertibi karşısında da, 1 Kasım’da oy verileceği gerçeği değiştirilemeyecektir!" dedi.

"Hiçbir kötü kastın tertibinin, 1 Kasım'da oy kullanılması gerekliliğini ve gerçeğini değiştirmeyeceğini" belirten Tarhan Erdem, "Bugün Türkiye seçmeninin mukaddes yemini şudur: ‘1 Kasım’da, sandık başına gideceğim; oyumu sandığa atacağım; sandık çevresinde kalıp seçmenlerin serbestçe oy vermelerini engelleyecek her türlü saldırıya karşı koyacağım; sandık sonucu ilan edilince alkışlayıp evime döneceğim’" ifadelerini kullandı. Tarhan Erdem'in Radikal'de yer alan köşe yazısı şöyle:

"Her gün zehrini arttırarak bitiyor.

Bu zehrin tesirini azaltmak, kaldırmak zorundayız.

Olan biteni, bugün yeni salınan gazı tartışmaya gerek yok; yarın salınacak olan zehirli gazın ne olacağını düşünmenin de yararı yok!

Her şey ortada, herkes her şeyi biliyor; bilmeyenlerin öğrenmesi için uğraşmanın yararı yok; görenler gördü ne olduğunu!

Bugün şu gerçeği aklımıza yeniden kazımalıyız:

1 Kasım oy verme günüdür, hiçbir kötü kastın tertibi karşısında da, 1 Kasım’da oy verileceği gerçeği değiştirilemeyecektir!

"Her gün sandığın kalkmasını telkin eden bir desise, bir hile ile karşılaşacağız"

Bugün Türkiye seçmeninin mukaddes yemini şudur:

‘1 Kasım’da, sandık başına gideceğim; oyumu sandığa atacağım; sandık çevresinde kalıp seçmenlerin serbestçe oy vermelerini engelleyecek her türlü saldırıya karşı koyacağım; sandık sonucu ilan edilince alkışlayıp evime döneceğim.’

Bu yemine ihtiyacımız var bilesiniz! Her gün sandığın kalkmasını telkin eden bir desise, bir hile ile karşılaşacağız

Zamanlı zamansız demeden, bu yemini kendimize mırıldanalım, etrafımıza bağıralım, uzaktakiler için yazalım!

Hatırlayalım, dün sabah barış diye halay çekenlerin arkasında patlayan bombanın görüntüsünü; “inadına barış”, “inadına halay” sesine, “inadına seçim” –evet- çığlığını ekleyelim."