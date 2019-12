Tarhan Erdem: Bu seçimde tuzak var

Araştırmacı yazar Tarhan Erdem uyarıyor: Seçmen kütüğünün adrese dayalı nüfus sistemine göre belirlenmesi anayasaya aykırı. Tartışma büyümeden önlem almalı.

Muhalefetin seçmen sayısındaki altı milyon fazlalık konusundaki itirazını yersiz bulan Erdem, “Asıl sorun seçimlerin bu haliyle Anayasa’nın 79. maddesiyle çelişmesi. Bu tartışma büyür” diyor. Erdem’e göre Meclis iki maddelik bir kanunla bu sorunu giderebilir. Yüksek Seçim Kurulu eski verileri askıya çıkarır, seçmenler de bu verileri günceller





Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adrese dayalı nüfus tespit sistemi verilerini seçmen kütüğü olarak düzenlemesiyle ilgili tartışma devam ediyor. AKP dışındaki siyasi partiler, altı milyonluk seçmen artışının seçimi ‘şaibeli’ hale getireceğini savunurken, araştırmacı yazar Tarhan Erdem ise asıl sorunun rakam farkı değil, seçmen kütüklerinin Anayasa’ya aykırı olarak tespit edilmesinden kaynaklandığını söyledi. Erdem, “Meclis, bayramdan sonra acilen toplanıp iki maddelik bir kanun hazırlasın. 298 sayılı yasanın 33’üncü maddesini iptal etsin ve 21 ekimdeki referandumda geçerli olan seçmen kütükleri yerel seçimlerde de geçerli olsun. Aksi halde tartışmalar daha da büyür” uyarısında bulundu.

Araştırmacı Tarhan Erdem ise şu değerlendirmeleri yaptı:



Anayasaya aykırılık var



“Siyasi partilerin itirazları ciddi değil. Nereden biliyorlar altı milyon fazlaymış, belki tamdır veya eksiktir. Problem altı milyon fazlalık değil. Kaos, 218 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 33. maddesine eklenen bir fıkradan çıktı. O fıkrada gördük ki seçmen kütükleri adrese dayalı nüfus tespiti sistemine göre belirlendi. Bu da seçimlerin yargı denetimi altında yapılmasını emreden Anayasa’ya aykırıdır. Bunun sorumlusu da TBMM’de, ilgili komisyonda değişikliği kabul eden AKP, CHP, MHP ve DTP’li üyelerdir.



Bugüne kadar her seçimde rakam tartışması yaşandı. Ama ilk defa yargı denetimi dışında seçmen kütükleri belirleniyor. Sorun; ‘Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak YSK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir’ fıkrasının 298 sayılı yasanın 33. maddesine eklenmesinden kaynaklanıyor. Şimdi TBMM iki maddelik bir kanun çıkararak bunu düzeltmeli. Bu fıkra iptal edilmeli ve 21 Ekim 2007 referandumundaki seçmen kütükleri geçerli kılınmalı. Bu liste güncelleştirilmeli.



Maddi hata olabilir



Bu değişiklik yapılmazsa ocak ayında yaşanacak tartışmayı Türkiye kaldıramaz. Bu farkın hangi partiye yarayacağını kimse bilemez. Sorun da partilerle ilgili değil zaten. Milletvekilleri komisyonda bu konuyu görüşürken maddi hata yapmış olabilirler. Prensip olarak, nüfus sayımı başka şey, seçmen kütüğü başka şey. İkisini birbirine karıştırıyorlar. Şimdiki durum Anayasa’nın 79. maddesi ‘seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır’ teminatına aykırıdır. Sonuçta bunun telafisi mümkündür. Meclis hakimdir ve değişiklik yetkisi vardır. Geçmişte de seçim sürecinde bazı gerekli değişiklikler yapıldı. Yine yapılabilir. YSK’nın elinde eski veriler var. Bunu bir hafta içinde askıya çıkarır, seçmenler de gidip bunu güncelleyebilir. Seçimlere daha üç buçuk ay var. Bu ihmal etmeye, idare etmeye gelmez. Bu tartışma öyle kolay kolay kapatılamaz.”



Muhalefetin itirazı



CHP, DTP ve DSP 5 aralıkta askıdan indirilen seçmen kütüklerinin askıda kalma süresinin uzatılarak şaibe tartışmalarının önüne geçilmesi için YSK’ya başvurdu ancak YSK, seçmen kütüklerinin yeniden askıya asılacağını belirterek bu talepleri geri çevirdi. Ölü ve mükerrer seçmenlerin yazıldığı iddialarını ortaya atan muhalefet partileri daha çok altı milyonluk seçmen artışı üzerinde dururken, YSK Başkanı Muammer Aydın da bu farkın 18 yaşına giren genç seçmenden kaynaklandığını söyledi.



YSK ayrıca anayasaya aykırılık iddialarına karşı seçmen kütüklerinin bu kez kendi gözetiminde güncellenmesini gündemine aldı. Bayramdan sonra toplanıp bununla ilgili karar alacak. YSK önce adrese dayalı nüfus tespit sistemine göre askıya çıkarılan kütüklere itirazların işlenip işlenmediğini seçmenlerin görmesini sağlayacak ardından da anayasaya aykırılık iddialarını önleyecek yeni bir askı ve itiraz süreci başlatacak. Buna göre kütükler 20 gün süreyle askıda kalacak, itirazlar alınacak ve listeler kesinleştirilecek.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise “şaibeli seçim” tartışmalarına son vermek için belirlenecek bir günde seçmen kütüğü yazımının yeniden yapılmasını önerdi. Vural, Kurban Bayramı’nın ardından, hükümet ve YSK ile görüşerek sorunun çözümü için önerilerini ileteceklerini söyledi.