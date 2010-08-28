Tarçın her derde deva...

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ABD’de Uygulamalı Sağlık Bilimleri Merkezi’nin obez ve şeker hastalığı riski altında bulunan 22 kişi üzerinde yaptığı araştırmada hastaların yarısına her gün tarçınlı su verildi.



İki grup arasında tarçınlı su verilenlerde antioksidan oranının yüzde 13 ile 23 arasında yükselerek şeker seviyesini düzenlediği görüldü. Antioksidanların, şeker ve kalp hastalıklarının gelişmesi riskini azalttığı biliniyor.

