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Sağlık

Tarçın her derde deva...

ABD'de yapılan bir araştırmada tarçının, obezitenin yanı sıra şeker hastalığına da iyi geldiği görüldü.

28 Ağustos 2010 03:00

T24- İştah azaltıcı özelliğiyle de bilinenen tarçın, ABD'de yapılan bir araştırmada obezitenin yanı sıra şeker hastalığı üzerinde de dengeleyici bir etkisi bulunduğu ortaya çıktı.


ABD’de Uygulamalı Sağlık Bilimleri Merkezi’nin obez ve şeker hastalığı riski altında bulunan 22 kişi üzerinde yaptığı araştırmada hastaların yarısına her gün tarçınlı su verildi.


İki grup arasında tarçınlı su verilenlerde antioksidan oranının yüzde 13 ile 23 arasında yükselerek şeker seviyesini düzenlediği görüldü. Antioksidanların, şeker ve kalp hastalıklarının gelişmesi riskini azalttığı biliniyor.

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