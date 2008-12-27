Tarantino son filminde ilk kez Brad Pitt'le çalıştı

Usta yönetmen Tarntino ‘Inglorious Basterds adlı filminde ilk kez Brad Pitt’le çalıştı. Pitt, filmde Nazilere karşı Yahudi direnişçilerini örgütleyen teğmen Aldo Raine rolünü canlandırdı.



Beyaz perdenin sıra dışı yönetmeni Quentin Tarantino, son filmi "Inglorious Basterds" ile Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak.



United International Pictures (UIP) Türkiye'den alınan bilgiye göre, yönetmenliğini, senaryoyu da yazan Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmin yapımcılığını Lawrence Bender gerçekleştirdi.



Tarantino ile Brad Pitt'i ilk kez bir araya getiren filmde, Diane Kruger, Melanie Laurent, Paul Rust, Christoph Waltz, Daniel Brühl, Eli Roth, Samm Levine, B.J. Novak, Til Schweiger, Michael Fassbender ve Mike Myers rol aldı.



Brad Pitt, konusu İkinci Dünya Savaşı'nda geçen filmde, Naziler'e karşı Yahudi direnişçilerini örgütleyen Teğmen Aldo Raine'yi canlandıracak.



Filmin kurgusunu Sally Menke, görüntü yönetmenliğini Bob Richardson yaparken, kostümleri Anna Sheppard tasarladı.



Çekimleri, Almanya'da kurulu Babelsberg Stüdyolarının yanı sıra Berlin, Saksonya ve Paris'te gerçekleştirilen filmde, diyaloglarının büyük kısmı Fransızca ve Almanca olacağı için İngilizce alt yazı kullanılacak. Brad Pitt ise Amerikalı teğmen rolünde oynayacağı için İngilizce konuşacak.



Filmin, Mayıs ayında gerçekleştirilecek Cannes Film Festivali'nde seyirciyle buluşması bekleniyor.



Dünya sinemalarında ise Haziran ayında vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:



"Film, Alman işgali altındaki Fransa'da başlar. Çok sevdiği ailesinin, Nazi Albay Hans Landa'nın (Christoph Waltz) tarafından katledilmesine tanıklık eden Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent), katliamdan kıl payı kurtularak Paris'e kaçar. Orada sinema salonu sahibi ve işletmecisi olarak yeni bir kimlik edinir.



Aynı günlerde Avrupa'nın başka bir köşesinde Teğmen Aldo Raine (Brad Pitt), Yahudi askerler tarafından kurulan bir grubu düşmana karşı misilleme yapma amacıyla organize etmektedir. Raine'ın grubu, Nazi Almanyası'nın önde gidenlerine zarar verme misyonunu üstlenmiştir."

