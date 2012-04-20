T24 LogoT24 Logo
Magazin

Taran - Özyılmazel evliliğinde çocuk krizi çıktı

Ayşe Özyılmazel’le Ali Taran’ın evliliğinde çocuk krizi yaşanıyor. İddiaya göre Özyılmazel anne olmak istiyor, Taran bu fikre sıcak bakmıyor.

20 Nisan 2012 08:26

Ayşe Özyılmazel’le Ali Taran’ın evliliğinde çocuk krizi yaşanıyor. İddiaya göre Özyılmazel anne olmak istiyor, Taran ise çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Bodrum'da geçtiğimiz yılın temmuz ayında sürpriz şekilde nikâh masasına oturan gazeteci Ayşe Özyılmazel-Ali Taran’ın arası bir süredir açık, bunun nedeni ise yaşadıkları çocuk krizi...

İkiliye yakın kaynaklar, Özyılmazel’in artık anne olmak istediğini, ancak iki çocuk babası olan Taran’ın yeniden çocuk yapma fikrine sıcak bakmadığı için aralarının açıldığını söylüyor.

İddiaya göre evlendiği dönem çocuk sahibi olmayı düşünen Taran, bir süre sonra bu fikirden soğudu. Anne olmayı çok isteyen Özyılmazel ise evliliğinin gidişatını sorgulamaya başladı. Ayşe Özyılmazel ve Ali Taran, geçtiğimiz hafta Bebek ve İstinye Park’ta birlikte görüntülenmişti. Çiftin son dönemde yaşadıkları sorunları aşmak için çaba gösterdikleri, ancak çocuk krizini bir türlü atlamadıkları konuşuluyor.

ETİKETLER

Ayşe ÖzyılmazelAli Tarannikahevlilikçocukkriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24