Taran - Özyılmazel evliliğinde çocuk krizi çıktı

Ayşe Özyılmazel’le Ali Taran’ın evliliğinde çocuk krizi yaşanıyor. İddiaya göre Özyılmazel anne olmak istiyor, Taran ise çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Bodrum'da geçtiğimiz yılın temmuz ayında sürpriz şekilde nikâh masasına oturan gazeteci Ayşe Özyılmazel-Ali Taran’ın arası bir süredir açık, bunun nedeni ise yaşadıkları çocuk krizi...

İkiliye yakın kaynaklar, Özyılmazel’in artık anne olmak istediğini, ancak iki çocuk babası olan Taran’ın yeniden çocuk yapma fikrine sıcak bakmadığı için aralarının açıldığını söylüyor.

İddiaya göre evlendiği dönem çocuk sahibi olmayı düşünen Taran, bir süre sonra bu fikirden soğudu. Anne olmayı çok isteyen Özyılmazel ise evliliğinin gidişatını sorgulamaya başladı. Ayşe Özyılmazel ve Ali Taran, geçtiğimiz hafta Bebek ve İstinye Park’ta birlikte görüntülenmişti. Çiftin son dönemde yaşadıkları sorunları aşmak için çaba gösterdikleri, ancak çocuk krizini bir türlü atlamadıkları konuşuluyor.